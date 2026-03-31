Accueil Afrique-Sport Journées FIFA mars 2026: la composition du Bénin face à la Guinée

Journées FIFA mars 2026: la composition du Bénin face à la Guinée

Le Bénin défie la Guinée ce mardi soir (19h, GMT+1) dans le cadre de la journée FIFA de mars 2026. Une deuxième sortie pour les Guépards qui cherchent à confirmer après leur courte victoire contre le Liberia (1-0) la semaine dernière. La compo officielle de Gernot Rohr est tombée.

Les Guépards du Bénin@bwtv