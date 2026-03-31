Journées FIFA mars 2026: la composition du Bénin face à la Guinée
Le Bénin défie la Guinée ce mardi soir (19h, GMT+1) dans le cadre de la journée FIFA de mars 2026. Une deuxième sortie pour les Guépards qui cherchent à confirmer après leur courte victoire contre le Liberia (1-0) la semaine dernière. La compo officielle de Gernot Rohr est tombée.
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Onze de départ du Bénin:
Marcel Dandjinou, Tamimou Ouoroun, Mohammed Tidjani, Yohan Roche, Charlemagne Azongnitonde, Imourane Hassane, Samadou Attidjikou, Junior Olaïtan, Michel Boni, Felipe Santos, Steve Mounié ©️
Remplaçants : Saturnin Allagbé (GK); Serge Obassa (GK); Rodrigue Fassinou; Jordan Lawson; Mattéo Ahlinvi; Gislain Ahoudo; Dodo Dokou; Rodrigue Kossi; Jodel Dossou; Ricardo Dossou; Sahid Ngozi; Tosin Aiyegun
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