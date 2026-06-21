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Mondial 2026 : pari gratuit Uruguay – Cap-Vert, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de Uruguay – Cap-Vert, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Uruguay VS Cap-Vert, le 21/06/2026 23:00, stade Hard Rock Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
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SOMMAIRE

Le match est programme le 21/06/2026 23:00 au Hard Rock Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Uruguay
A venir Hard Rock Stadium
Cap-Vert
21/06/2026 23:00 Groupe H
Avant-match

Votre pronostic

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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