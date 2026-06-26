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Mondial 2026 : pari gratuit Nouvelle-Zélande – Belgique, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de Nouvelle-Zélande – Belgique, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Nouvelle-Zélande VS Belgique, le 27/06/2026 04:00, stade BC Place
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
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SOMMAIRE

Le match est programme le 27/06/2026 04:00 au BC Place. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Nouvelle-Zélande
A venir BC Place
Belgique
27/06/2026 04:00 Groupe G

Votre pronostic

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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