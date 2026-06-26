Le Burkina Faso annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec la France

Le Burkina Faso a annoncé la rupture immédiate de ses relations diplomatiques avec la France, une première depuis son indépendance en 1960. Cette décision, justifiée par Ouagadougou au nom de la souveraineté nationale et de la non-ingérence, consacre l’effondrement d’une relation bilatérale déjà fortement dégradée depuis l’arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré.

Le gouvernement du Burkina Faso a annoncé vendredi 26 juin 2026 la rupture de ses relations diplomatiques avec la République française, avec prise d’effet immédiate, dans un communiqué lu à la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) par le ministre porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo. La décision, qui n’a pas de précédent dans l’histoire diplomatique burkinabè depuis l’indépendance de 1960, marque une rupture formelle de l’ensemble du cadre institutionnel bilatéral entre les deux États.

Le communiqué officiel invoque une « évaluation approfondie de l’état actuel des relations bilatérales » et constate que « les conditions indispensables à la promotion de relations fondées sur le respect mutuel, la confiance réciproque, le respect du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures et de la souveraineté nationale ne sont plus réunies ». Le gouvernement burkinabè accuse Paris d’un « activisme incessant contre les intérêts du Burkina Faso », d’« ambitions néocoloniales » et de « soutien actif à des réseaux subversifs et aux terroristes ». Ces accusations sont formulées par le gouvernement burkinabè et n’ont pas été étayées par des preuves indépendantes.

Le texte précise que la décision « ne remet nullement en cause les liens historiques, humains, culturels et sociaux qui unissent les peuples burkinabè et français » et assure la protection des ressortissants français sur le territoire burkinabè. Le gouvernement a appelé ses citoyens à « faire preuve de responsabilité, de retenue et de civisme » à l’égard des expatriés français.

L’aboutissement d’une dégradation engagée depuis 2022

La rupture constitue l’aboutissement d’une détérioration accélérée des relations entamée dès l’arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré à l’issue du coup d’État du 30 septembre 2022. En janvier 2023, Ouagadougou avait demandé le départ des forces spéciales françaises stationnées dans le pays dans le cadre de l’opération Sabre, tout en affirmant à l’époque ne pas vouloir rompre diplomatiquement avec Paris. Depuis lors, la séquence de ruptures s’est accélérée : expulsion de plusieurs diplomates français accusés d’« activités subversives », suspension des visas, arrêt des émissions de RFI et France 24 sur le territoire burkinabè, arrestation en décembre 2023 de quatre agents présumés de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) française, dénonciation en août 2023 de la convention fiscale de non-double imposition avec la France, refus d’agrément au successeur de l’ambassadeur Luc Hallade – rappelé à Paris pour consultations depuis janvier 2023 et jamais remplacé.

La France n’avait plus d’ambassadeur en poste à Ouagadougou depuis plus de trois ans au moment de l’annonce de la rupture, l’ambassade fonctionnant avec un chargé d’affaires.

Conséquences diplomatiques et sort des ressortissants

En droit international, une rupture des relations diplomatiques entraîne la fermeture des ambassades et le rappel du personnel diplomatique accrédité des deux États. Les intérêts de chaque pays peuvent être confiés à une puissance tierce, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Les relations consulaires, distinctes des relations diplomatiques, peuvent théoriquement être maintenues, bien que cela soit rare en pratique. Le communiqué du gouvernement burkinabè ne précise pas les modalités pratiques de gestion des intérêts des deux pays ni le sort des quelque 10 000 ressortissants français officiellement recensés au Burkina Faso, parmi lesquels des coopérants, entrepreneurs et membres de la communauté française de longue date.

Le Burkina Faso avait préalablement procédé à des ruptures similaires dans d’autres domaines : retrait de la CEDEAO en janvier 2025 aux côtés du Mali et du Niger au sein de la Confédération des États du Sahel, suspension de la coopération militaire avec plusieurs pays occidentaux, et diversification de ses partenariats vers la Russie et d’autres partenaires non occidentaux.

Paris n’a pas réagi au moment de la publication

La France n’avait pas réagi officiellement à l’annonce de la rupture diplomatique au moment de la rédaction de cette dépêche. Le Mali et le Niger, membres de la Confédération AES aux côtés du Burkina Faso, avaient eux aussi procédé à une rupture de leurs relations diplomatiques avec la France, respectivement en janvier 2023 (Mali) et en décembre 2023 (Niger). La décision du Burkina Faso s’aligne sur cette trajectoire commune aux trois États de la Confédération du Sahel.

Le Burkina Faso compte une communauté burkinabè estimée entre 50 000 et 60 000 personnes en France. La rupture diplomatique soulève des questions pratiques sur la délivrance de documents de voyage, les visas et l’assistance consulaire pour ces ressortissants, que le communiqué officiel n’aborde pas.