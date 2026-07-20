Mondial 2026: «nous serons très tristes si tu arrêtes», Zlatan Ibrahimovic à Messi

Après la défaite de l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Espagne, Zlatan Ibrahimović a adressé un message fort à Lionel Messi. L’ancien international suédois espère voir le capitaine de l’Albiceleste continuer à jouer le plus longtemps possible.

La défaite de l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2026 n’a pas laissé indifférent Zlatan Ibrahimović. L’ancien attaquant suédois a tenu à rendre hommage à Lionel Messi, battu par l’Espagne (1-0, a.p.) dimanche, et à saluer l’immense carrière de son ancien coéquipier au FC Barcelone. À 39 ans, le capitaine argentin n’a pas réussi à offrir un deuxième titre mondial consécutif à son pays. Une nouvelle déception après un parcours exceptionnel dans le tournoi, qui pourrait également marquer la fin de son histoire avec la Coupe du monde.

Malgré cette incertitude autour de l’avenir international de Messi, Ibrahimović a appelé le huituple Ballon d’Or à poursuivre son aventure avec l’Albiceleste. « J’espère qu’il pourra continuer à jouer le plus longtemps possible, afin que nous puissions encore profiter de lui », a déclaré l’ancien joueur du Barça sur Fox Sports. Interrogé sur une éventuelle participation de Messi à la Coupe du monde 2030, Ibrahimović a reconnu que l’avenir restait incertain. « Le reverra-t-on dans une autre Coupe du monde ? Je ne sais pas, on ne peut jamais savoir. Mais nous avons eu la chance de profiter de lui, et nous sommes heureux qu’il continue à jouer. Nous serons très tristes lorsqu’il décidera d’arrêter », a-t-il ajouté.

Les deux hommes ont partagé le même vestiaire au FC Barcelone lors de la saison 2009-2010, une période courte mais marquée par la présence de plusieurs grandes stars au sein du club catalan. Alors que Lionel Messi n’a pas encore annoncé sa décision concernant la suite de sa carrière internationale, les hommages affluent après ce qui pourrait avoir été sa dernière apparition dans un Mondial. Une nouvelle preuve de l’empreinte exceptionnelle laissée par l’Argentin dans l’histoire du football.