Mondial 2026 : les États-Unis et le Paraguay alignent leurs onze au SoFi Stadium
Les États-Unis et le Paraguay ont communiqué leurs onze de départ pour leur match du Groupe D du Mondial 2026, programmé ce samedi 13 juin à 02h00 GMT+1 au SoFi Stadium. Cette affiche de phase de groupes lance une séquence importante pour les deux sélections dans une poule où chaque point peut peser rapidement.
SOMMAIRE
- Le onze des États-Unis
- Le onze du Paraguay
- Fil du match
- Compositions
- États-Unis
- Paraguay
- États-Unis - Paraguay
- Fil du match
- Compositions
- États-Unis
- Paraguay
- Articles
- Les chiffres du match
- Joueurs clés
- Absences et blessures
- Les précédents duels
- Australie - Turquie
- Fil du match
- Compositions
- Les chiffres du match
- Joueurs clés
- Absences et blessures
- Les précédents duels
- États-Unis - Australie
- Fil du match
- Compositions
- Les chiffres du match
- Joueurs clés
- Absences et blessures
- Les précédents duels
- Turquie - Paraguay
- Fil du match
- Compositions
- Les chiffres du match
- Joueurs clés
- Absences et blessures
- Les précédents duels
- Turquie - États-Unis
- Fil du match
- Compositions
- Les chiffres du match
- Joueurs clés
- Absences et blessures
- Les précédents duels
- Paraguay - Australie
- Fil du match
- Compositions
- Les chiffres du match
- Joueurs clés
- Absences et blessures
- Les précédents duels
- Groupe D
Mauricio Pochettino installe les États-Unis en 4-2-3-1, avec Matthew Freese dans le but et Folarin Balogun en pointe. Christian Pulišić, Weston McKennie, Tyler Adams et Sergiño Dest figurent aussi dans le onze américain, autour d’une ossature expérimentée.
Le Paraguay de Gustavo Alfaro débute en 4-4-2. Orlando Gill garde la cage, derrière une défense menée par Gustavo Gómez et Omar Alderete. Devant, Antonio Sanabria et Julio Enciso sont associés, avec Miguel Almirón dans le secteur offensif.
Les deux bancs offrent plusieurs options. Les États-Unis disposent notamment de Matt Turner, Giovanni Reyna, Tim Weah, Ricardo Pepi et Haji Wright. Côté paraguayen, Fabián Balbuena, Ramón Sosa, Gabriel Ávalos, Alex Arce et Isidro Pitta commencent sur le banc.
Le onze des États-Unis
Formation 4-2-3-1
- Gardien Matthew Freese
- Défenseurs Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson
- Milieux Malik Tillman, Tyler Adams, Sergiño Dest, Weston McKennie, Christian Pulišić
- Attaquant Folarin Balogun
Le choix américain place Balogun seul en pointe, avec Pulišić et McKennie dans une ligne de soutien dense. Adams et Tillman apportent le relais au milieu, tandis que Dest et Robinson donnent de la largeur dans les couloirs.
Remplaçants Matt Turner, Chris Brady, Auston Trusty, Miles Robinson, Mark McKenzie, Joe Scally, Maximilian Arfsten, Giovanni Reyna, Sebastian Berhalter, Cristian Roldán, Brenden Aaronson, Tim Weah, Alex Zendejas, Ricardo Pepi, Haji Wright.
Le onze du Paraguay
Formation 4-4-2
- Gardien Orlando Gill
- Défenseurs Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso
- Milieux Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Miguel Almirón
- Attaquants Antonio Sanabria, Julio Enciso
Le Paraguay démarre avec deux attaquants axiaux, Sanabria et Enciso, soutenus par Almirón et Diego Gómez sur les côtés du milieu. Cubas et Bobadilla forment l’axe chargé d’équilibrer le bloc devant la défense.
Remplaçants Gastón Olveira, Roberto Fernández, Fabián Balbuena, Alexandro Maidana, Gustavo Velázquez, José Canale, Braian Ojeda, Alejandro Romero, Gustavo Caballero, Matías Galarza, Mauricio, Gabriel Ávalos, Alex Arce, Isidro Pitta, Ramón Sosa.
Fil du match
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Compositions
États-Unis
Systeme : 4-2-3-1
Selectionneur : Mauricio Pochettino
Titulaires : 24. Matthew Freese, 16. Alexander Freeman, 3. Chris Richards, 13. Tim Ream, 5. Antonee Robinson, 17. Malik Tillman, 4. Tyler Adams, 2. Sergiño Dest, 8. Weston McKennie, 10. Christian Pulišić, 20. Folarin Balogun
Remplacants : 1. Matt Turner, 25. Chris Brady, 6. Auston Trusty, 12. Miles Robinson, 22. Mark McKenzie, 23. Joe Scally, 18. Maximilian Arfsten, 7. Giovanni Reyna, 14. Sebastian Berhalter, 15. Cristian Roldán, 11. Brenden Aaronson, 21. Tim Weah, 26. Alex Zendejas, 9. Ricardo Pepi, 19. Haji Wright
Paraguay
Systeme : 4-4-2
Selectionneur : Gustavo Alfaro
Titulaires : 12. Orlando Gill, 4. Juan Cáceres, 15. Gustavo Gómez, 3. Omar Alderete, 6. Junior Alonso, 8. Diego Gómez, 14. Andrés Cubas, 16. Damián Bobadilla, 10. Miguel Almirón, 9. Antonio Sanabria, 19. Julio Enciso
Remplacants : 22. Gastón Olveira, 1. Roberto Fernández, 5. Fabián Balbuena, 26. Alexandro Maidana, 2. Gustavo Velázquez, 13. José Canale, 20. Braian Ojeda, 17. Alejandro Romero, 24. Gustavo Caballero, 23. Matías Galarza, 11. Mauricio, 21. Gabriel Ávalos, 18. Alex Arce, 25. Isidro Pitta, 7. Ramón Sosa
Groupe D
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|États-Unis
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Australie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Turquie
|0
|0
|0
|0
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