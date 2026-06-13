Mondial 2026 : les États-Unis et le Paraguay alignent leurs onze au SoFi Stadium

Les États-Unis et le Paraguay ont communiqué leurs onze de départ pour leur match du Groupe D du Mondial 2026, programmé ce samedi 13 juin à 02h00 GMT+1 au SoFi Stadium. Cette affiche de phase de groupes lance une séquence importante pour les deux sélections dans une poule où chaque point peut peser rapidement.

Mauricio Pochettino installe les États-Unis en 4-2-3-1, avec Matthew Freese dans le but et Folarin Balogun en pointe. Christian Pulišić, Weston McKennie, Tyler Adams et Sergiño Dest figurent aussi dans le onze américain, autour d’une ossature expérimentée.

Le Paraguay de Gustavo Alfaro débute en 4-4-2. Orlando Gill garde la cage, derrière une défense menée par Gustavo Gómez et Omar Alderete. Devant, Antonio Sanabria et Julio Enciso sont associés, avec Miguel Almirón dans le secteur offensif.

Les deux bancs offrent plusieurs options. Les États-Unis disposent notamment de Matt Turner, Giovanni Reyna, Tim Weah, Ricardo Pepi et Haji Wright. Côté paraguayen, Fabián Balbuena, Ramón Sosa, Gabriel Ávalos, Alex Arce et Isidro Pitta commencent sur le banc.

Le onze des États-Unis

Formation 4-2-3-1

Gardien Matthew Freese

Matthew Freese Défenseurs Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson

Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson Milieux Malik Tillman, Tyler Adams, Sergiño Dest, Weston McKennie, Christian Pulišić

Malik Tillman, Tyler Adams, Sergiño Dest, Weston McKennie, Christian Pulišić Attaquant Folarin Balogun

Le choix américain place Balogun seul en pointe, avec Pulišić et McKennie dans une ligne de soutien dense. Adams et Tillman apportent le relais au milieu, tandis que Dest et Robinson donnent de la largeur dans les couloirs.

Remplaçants Matt Turner, Chris Brady, Auston Trusty, Miles Robinson, Mark McKenzie, Joe Scally, Maximilian Arfsten, Giovanni Reyna, Sebastian Berhalter, Cristian Roldán, Brenden Aaronson, Tim Weah, Alex Zendejas, Ricardo Pepi, Haji Wright.

Le onze du Paraguay

Formation 4-4-2

Gardien Orlando Gill

Orlando Gill Défenseurs Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso

Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso Milieux Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Miguel Almirón

Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Miguel Almirón Attaquants Antonio Sanabria, Julio Enciso

Le Paraguay démarre avec deux attaquants axiaux, Sanabria et Enciso, soutenus par Almirón et Diego Gómez sur les côtés du milieu. Cubas et Bobadilla forment l’axe chargé d’équilibrer le bloc devant la défense.

Remplaçants Gastón Olveira, Roberto Fernández, Fabián Balbuena, Alexandro Maidana, Gustavo Velázquez, José Canale, Braian Ojeda, Alejandro Romero, Gustavo Caballero, Matías Galarza, Mauricio, Gabriel Ávalos, Alex Arce, Isidro Pitta, Ramón Sosa.

États-Unis - Paraguay 1re periode 3' · 0-0 Fil du match Aucun fait de match detaille n est encore disponible. Compositions États-Unis Systeme : 4-2-3-1 Selectionneur : Mauricio Pochettino Titulaires : 24. Matthew Freese, 16. Alexander Freeman, 3. Chris Richards, 13. Tim Ream, 5. Antonee Robinson, 17. Malik Tillman, 4. Tyler Adams, 2. Sergiño Dest, 8. Weston McKennie, 10. Christian Pulišić, 20. Folarin Balogun Remplacants : 1. Matt Turner, 25. Chris Brady, 6. Auston Trusty, 12. Miles Robinson, 22. Mark McKenzie, 23. Joe Scally, 18. Maximilian Arfsten, 7. Giovanni Reyna, 14. Sebastian Berhalter, 15. Cristian Roldán, 11. Brenden Aaronson, 21. Tim Weah, 26. Alex Zendejas, 9. Ricardo Pepi, 19. Haji Wright Paraguay Systeme : 4-4-2 Selectionneur : Gustavo Alfaro Titulaires : 12. Orlando Gill, 4. Juan Cáceres, 15. Gustavo Gómez, 3. Omar Alderete, 6. Junior Alonso, 8. Diego Gómez, 14. Andrés Cubas, 16. Damián Bobadilla, 10. Miguel Almirón, 9. Antonio Sanabria, 19. Julio Enciso Remplacants : 22. Gastón Olveira, 1. Roberto Fernández, 5. Fabián Balbuena, 26. Alexandro Maidana, 2. Gustavo Velázquez, 13. José Canale, 20. Braian Ojeda, 17. Alejandro Romero, 24. Gustavo Caballero, 23. Matías Galarza, 11. Mauricio, 21. Gabriel Ávalos, 18. Alex Arce, 25. Isidro Pitta, 7. Ramón Sosa

Calendrier Groupe D Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match États-Unis - Paraguay Fiche match États-Unis - Paraguay États-Unis 0-0 1re periode 3' · 0-0 Paraguay Fil du match Aucun fait de match detaille n est encore disponible. Compositions États-Unis Systeme : 4-2-3-1 Selectionneur : Mauricio Pochettino Titulaires : 24. Matthew Freese, 16. Alexander Freeman, 3. Chris Richards, 13. Tim Ream, 5. Antonee Robinson, 17. Malik Tillman, 4. Tyler Adams, 2. Sergiño Dest, 8. Weston McKennie, 10. Christian Pulišić, 20. Folarin Balogun Remplacants : 1. Matt Turner, 25. Chris Brady, 6. Auston Trusty, 12. Miles Robinson, 22. Mark McKenzie, 23. Joe Scally, 18. Maximilian Arfsten, 7. Giovanni Reyna, 14. Sebastian Berhalter, 15. Cristian Roldán, 11. Brenden Aaronson, 21. Tim Weah, 26. Alex Zendejas, 9. Ricardo Pepi, 19. Haji Wright Paraguay Systeme : 4-4-2 Selectionneur : Gustavo Alfaro Titulaires : 12. Orlando Gill, 4. Juan Cáceres, 15. Gustavo Gómez, 3. Omar Alderete, 6. Junior Alonso, 8. Diego Gómez, 14. Andrés Cubas, 16. Damián Bobadilla, 10. Miguel Almirón, 9. Antonio Sanabria, 19. Julio Enciso Remplacants : 22. Gastón Olveira, 1. Roberto Fernández, 5. Fabián Balbuena, 26. Alexandro Maidana, 2. Gustavo Velázquez, 13. José Canale, 20. Braian Ojeda, 17. Alejandro Romero, 24. Gustavo Caballero, 23. Matías Galarza, 11. Mauricio, 21. Gabriel Ávalos, 18. Alex Arce, 25. Isidro Pitta, 7. Ramón Sosa Les chiffres du match Tirs cadres : États-Unis 0 / Paraguay 0

: États-Unis 0 / Paraguay 0 Tirs : États-Unis 0 / Paraguay 0

: États-Unis 0 / Paraguay 0 Possession : États-Unis 67% / Paraguay 33%

: États-Unis 67% / Paraguay 33% Fautes : États-Unis 1 / Paraguay 0

: États-Unis 1 / Paraguay 0 Passes : États-Unis 4 / Paraguay 2

: États-Unis 4 / Paraguay 2 Precision des passes : États-Unis 50% / Paraguay 50% Joueurs clés Aucune statistique joueur exploitable n est encore disponible. Absences et blessures Aucune absence confirmee n est encore disponible. Les précédents duels 15/11/2025 États-Unis 2-1 Paraguay (Friendlies)

28/03/2018 États-Unis 1-0 Paraguay (Friendlies)

12/06/2016 États-Unis 1-0 Paraguay (Copa America) 13/06

02:00 États-Unis - Paraguay SoFi Stadium Groupe D 1re periode 3' · 0-0 Compositions Voir la fiche du match Australie - Turquie Fiche match Australie - Turquie Australie A venir A venir Turquie Fil du match Aucun fait de match detaille n est encore disponible. Compositions Aucune composition officielle n est encore disponible. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Aucune statistique joueur exploitable n est encore disponible. Absences et blessures Aucune absence confirmee n est encore disponible. Les précédents duels Aucun precedent duel fiable n est encore disponible. 14/06

05:00 Australie - Turquie BC Place Groupe D A venir Voir la fiche du match États-Unis - Australie Fiche match États-Unis - Australie États-Unis A venir A venir Australie Fil du match Aucun fait de match detaille n est encore disponible. Compositions Aucune composition officielle n est encore disponible. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Aucune statistique joueur exploitable n est encore disponible. Absences et blessures Aucune absence confirmee n est encore disponible. Les précédents duels Aucun precedent duel fiable n est encore disponible. 19/06

20:00 États-Unis - Australie Lumen Field Groupe D A venir Voir la fiche du match Turquie - Paraguay Fiche match Turquie - Paraguay Turquie A venir A venir Paraguay Fil du match Aucun fait de match detaille n est encore disponible. Compositions Aucune composition officielle n est encore disponible. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Aucune statistique joueur exploitable n est encore disponible. Absences et blessures Aucune absence confirmee n est encore disponible. Les précédents duels Aucun precedent duel fiable n est encore disponible. 20/06

04:00 Turquie - Paraguay Levi's Stadium Groupe D A venir Voir la fiche du match Turquie - États-Unis Fiche match Turquie - États-Unis Turquie A venir A venir États-Unis Fil du match Aucun fait de match detaille n est encore disponible. Compositions Aucune composition officielle n est encore disponible. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Aucune statistique joueur exploitable n est encore disponible. Absences et blessures Aucune absence confirmee n est encore disponible. Les précédents duels Aucun precedent duel fiable n est encore disponible. 26/06

03:00 Turquie - États-Unis SoFi Stadium Groupe D A venir Voir la fiche du match Paraguay - Australie Fiche match Paraguay - Australie Paraguay A venir A venir Australie Fil du match Aucun fait de match detaille n est encore disponible. Compositions Aucune composition officielle n est encore disponible. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Aucune statistique joueur exploitable n est encore disponible. Absences et blessures Aucune absence confirmee n est encore disponible. Les précédents duels Aucun precedent duel fiable n est encore disponible. 26/06

03:00 Paraguay - Australie Levi's Stadium Groupe D A venir