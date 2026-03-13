Mondial 2026: la tension monte entre les États-Unis et l’Iran autour de la participation de la Team Melli

Qualifié pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, l’équipe d’Iran se retrouve au cœur d’un bras de fer politique avec les États-Unis. Entre menaces de boycott et déclarations musclées, l’incertitude plane sur la présence de la sélection iranienne dans le tournoi.

Le conflit au Moyen-Orient continue de se répercuter jusque dans l’univers du football. Qualifié pour la prochaine Coupe du monde, l’équipe d’Iran se retrouve plongé dans une vive controverse politique à quelques mois du tournoi organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Placée dans le groupe G aux côtés de la Belgique, de l’Égypte et de la Nouvelle‑Zélande, la sélection iranienne a vu sa participation remise en question après des déclarations très fermes de son ministre des Sports, Ahmad Doyanmali. Ce dernier avait évoqué publiquement la possibilité d’un boycott du tournoi, dénonçant la situation géopolitique et les frappes militaires visant son pays.

Mais pour l’heure, aucune notification officielle n’a été transmise à la FIFA. Les propos du ministre restent donc, juridiquement, sans effet sur la présence de la Team Melli dans la compétition. La situation s’est toutefois envenimée après l’intervention du président américain Donald Trump. Sur son réseau social Truth Social, le locataire de la Maison-Blanche a invité l’Iran à confirmer son retrait, évoquant même des inquiétudes concernant la sécurité de la sélection iranienne sur le sol américain.

Une déclaration qui n’a pas tardé à provoquer une réaction de la fédération iranienne et de la sélection nationale. Dans un message publié sur son compte Instagram officiel, l’équipe a rappelé que la Coupe du monde relève de la seule autorité de la FIFA et non d’un pays hôte. Les responsables iraniens ont également insisté sur la légitimité sportive de leur qualification, obtenue sur le terrain. La publication s’est accompagnée d’un message particulièrement ferme, laissant entendre que la question de la sécurité pourrait aussi concerner l’organisation elle-même si celle-ci ne pouvait être garantie. Pour l’heure, l’Iran n’a donc pas officialisé son forfait. Mais l’escalade verbale entre Iran et États-Unis fait grimper la tension autour de la Coupe du monde 2026, laissant planer une incertitude politique inédite sur la participation de la Team Melli au rendez-vous planétaire