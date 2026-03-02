Mondial 2026: la participation de l’Iran en suspens après les frappes israélo-américaines

Plongée dans une crise majeure après les frappes récentes, la sélection iranienne voit sa participation au Mondial 2026 sérieusement remise en question.

La présence de l’Iran à la Coupe du monde 2026 apparaît plus incertaine que jamais à la suite des récentes frappes menées contre le pays. Le président de la Fédération iranienne de football, Mehdi Taj, a reconnu que la sélection nationale pourrait ne pas être en mesure de prendre part au tournoi prévu cet été. « Il est clair qu’après ces attaques, nous ne pouvons pas vraiment envisager la Coupe du monde avec optimisme », a-t-il déclaré au média local Varzesh3.

Les opérations militaires conduites par les États-Unis et Israël se sont poursuivies pour une deuxième journée consécutive dimanche, plongeant le pays dans une crise majeure. Sportivement, l’Iran devait évoluer dans le groupe G aux côtés de l’Égypte, de la Nouvelle-Zélande et de la Belgique. La compétition se tiendra du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Dans ce contexte particulièrement tendu, l’avenir de la Team Melli sur la scène mondiale reste désormais suspendu à l’évolution de la situation géopolitique.



