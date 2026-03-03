Mondial 2026 : Infantino s’est trompé, tous les billets ne sont pas vendus

À cent jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde organisée conjointement par les États‑Unis, le Canada et le Mexique, une annonce officielle faite la semaine passée par Gianni Infantino semblait mettre fin aux espoirs des fans en quête de billets : la FIFA assurait que la phase finale était intégralement vendue. Depuis, la situation a évolué.

De façon inattendue, l’instance mondiale a rouvert une opération de vente de billets, révélant la disponibilité de places pour 64 des 104 rencontres programmées. Ce réassort a surpris plus d’un observateur et interroge sur l’estimation initiale de la demande pour certains matchs.

Des spécialistes consultés par The Athletic estiment que la forte affluence globale ne se traduit pas automatiquement par un engouement homogène pour toutes les affiches : certaines rencontres attirent naturellement moins de spectateurs et nécessitent des efforts promotionnels supplémentaires, d’autant que les tarifs restent élevés pour de nombreux sièges.

Demande concentrée et billetterie

Lors de sa précédente communication, Gianni Infantino avait évoqué un pic d’intérêt spectaculaire, avec quelque 508 millions de demandes enregistrées pour des billets. Malgré ces chiffres impressionnants, une partie des places n’a donc pas trouvé preneur, ce qui suggère une concentration des réservations sur les phases finales et les matchs mettant en scène les grandes sélections.

Sur le plan africain, huit équipes ont déjà validé leur ticket pour le Mondial : le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte, le Sénégal, l’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire et le Ghana. La République démocratique du Congo, elle, se joue encore une qualification via les barrages intercontinentaux.