Mohamed Wahbi nommé sélectionneur de l’équipe nationale marocaine de football

Jeudi 5 mars 2026 en soirée, la Fédération Royale Marocaine de Football a officialisé le choix de Mohamed Wahbi comme nouveau sélectionneur national. La nomination intervient après le départ de Walid Regragui et marque le début d’un nouveau cycle pour l’équipe marocaine.

La décision a été rendue publique au cours d’une cérémonie organisée par l’université, où les autorités fédérales ont simultanément rendu hommage à l’ancien entraîneur. Après ces hommages, la fédération a présenté Mohamed Wahbi aux journalistes et aux invités présents, donnant ainsi le coup d’envoi de son mandat officiel.

Sur les réseaux sociaux, la Fédération a publié un message de bienvenue en arabe et en anglais souhaitant plein succès au nouveau coach, accompagné du hashtag #DimaMaghrib et d’une photo de la prise de fonction.

Un adieu respectueux à Walid Regragui et perspectives

Walid Regragui était lui‑même présent lors de la cérémonie et a reçu des marques de reconnaissance pour le travail accompli à la tête de la sélection. Son passage a été salué par les organisateurs et les supporters, qui ont mis en lumière les moments forts de son mandat.

Dans les médias, Regragui a par ailleurs expliqué les raisons de son départ, tandis que la fédération et les observateurs se montrent attentifs aux premières décisions que prendra Mohamed Wahbi pour conduire l’équipe nationale vers ses prochains objectifs. Les prochains jours devraient permettre de mieux cerner la composition de son staff et les orientations techniques qu’il souhaitera impulser.