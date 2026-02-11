Mohamed Salah dépasse Steven Gerrard en Premier League

Lors de la 26e journée de Premier League, Liverpool a déverrouillé une rencontre longtemps équilibrée face à Sunderland grâce à une action arrêtée bien exécutée. Le moment décisif est survenu sur corner, transformant une partie fermée en avantage pour les Reds.

À la 61e minute, Mohamed Salah a délivré un centre millimétré depuis le coin qui a trouvé Virgil van Dijk. Le défenseur néerlandais a dirigé le ballon de la tête au fond des filets, offrant l’ouverture du score à son équipe dans une rencontre jusque-là difficile à animer.

Cet acte de passe a une portée qui dépasse le simple but inscrit ce soir-là : il s’inscrit aussi dans l’histoire individuelle de l’attaquant égyptien.

Nouveau palier atteint pour Salah

Grâce à cette dernière passe décisive, Mohamed Salah grimpe au 7e rang des meilleurs passeurs de l’histoire de la Premier League. Il devance désormais Steven Gerrard, crédité de 92 assists, et se place au même niveau que David Silva dans ce classement honorifique.

Déjà reconnu pour son sens du but, Salah confirme avec régularité qu’il sait aussi créer des opportunités pour ses coéquipiers. Saison après saison, il accumule des chiffres qui renforcent sa présence parmi les joueurs marquants du championnat anglais.

Face à Sunderland, il n’a pas trouvé le chemin des filets, mais son influence sur le jeu et cette passe décisive témoignent de son rôle déterminant au sein de l’effectif des Reds, qui continuent d’avancer grâce à ses contributions.