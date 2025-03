29è édition du tournoi de l’Espoir: fin de la phase régionale

-Publicité-

Qualificative pour la phase nationale, la 29è édition du Tournoi régional de l’Espoir, a eu lieu le weekend dernier dans les ligues départementales avec la participation de plusieurs jeunes joueurs dans différentes catégories.

Les courts de tennis de la maison du peuple (Lokossa), CAS à (Parakou), SOS (Natitingou), Charles de Gaulle (Porto-Novo), Pergola (Abomey) et Bénin tennis club à (Cotonou) ont abrité le weekend dernier la 29è édition du tournoi régional de l’Espoir.

Chapeautée par la FBT, cette compétition a regroupé des pratiquants filles et garçons des différentes catégories (10 à 18 ans et moins). A l’issue du tournoi, les meilleurs sont retenus pour prendre part, à la phase nationale, dénommée « Tournoi national de l’Espoir », qui aura lieu sous peu.

Il s’agit notamment de Fassinou Sidoine qui a décroché la palme chez les 18 ans et moins garçons dans la ligue atlantique. Chez les 16 ans et moins filles, la première place es revenue à Honfoga Gisèle.

Un tournoi pour détecter les futurs talents

Ce tournoi vise plusieurs objectifs clés :

Multiplier les compétitions pour les jeunes joueurs

Détecter et révéler de nouveaux talents

Offrir aux meilleurs une opportunité de se démarquer

Avec cette compétition, la Fédération béninoise de tennis continue d’œuvrer pour la promotion et le développement du tennis auprès des jeunes talents du pays.

Résultat Technique Tournoi de L’espace Régional

12 ans et moins filles

4ème place : SEGODO Judith

3ème place : HOUNGBEDJI Bédia

Finaliste : Saizonou Gracia

Vainqueur : DHOSSOU Abigaèl

12 ans et moins Garçons

4ème place : ABIBOU Islidjado

3ème place : ALOWAKINNOU Michel

Finaliste : Saizonou Christiano

Vainqueur : ALOWAKINNOU Yvan

16 ans et moins filles :

4ème place HOUNNON Djemila

3ème place : UDENSI Conforte

Finaliste : OGWO Peace

Vainqueur : HONFOGA Gisèle

18 ans et moins Garçons

4ème place : AGOUN Rodolphe

3ème place : KIKI Vianey

Finaliste : AGOUN Orace

Vainqueur : FASSINOU Sidoine