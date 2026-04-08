Migrants renvoyés en Afrique : les zones d’ombre des accords américains

Depuis le début de 2025, Washington a multiplié les accords bilatéraux visant à relocaliser des personnes expulsées des États-Unis vers des pays tiers. Parmi les mesures mises en œuvre figurent des transferts vers des États africains, suscitant une attention accrue tant diplomatique que médiatique.

Des ressortissants de pays aussi divers que le Mexique, le Vietnam ou le Yémen ont ainsi été renvoyés vers des destinations telles que le Soudan du Sud, la Guinée équatoriale et l’Eswatini (anciennement Swaziland). Le dernier partenariat en date implique la République démocratique du Congo, qui a accepté d’accueillir certains individus faisant l’objet d’une procédure d’éloignement américaine.

Ces ententes, conclues au fil des derniers mois, ont été présentées par les autorités américaines comme des solutions opérationnelles pour traiter rapidement des dossiers de migration ou d’immigration irrégulière. Mais leur mise en œuvre soulève de nombreuses questions : qui est concerné exactement, sur quelles bases juridiques reposent les transferts et quelles garanties sont offertes aux personnes déplacées ?

Pour plusieurs observateurs, la stratégie américaine ressemble moins à une politique migratoire traditionnelle qu’à une manière de faire pression. Romuald Sciora, directeur de l’observatoire politique et géostratégique des États-Unis à l’Iris, parle d’une démarche volontariste de l’administration Trump visant à contraindre des troisièmes pays à jouer un rôle actif dans la gestion des flux expulsés.

Des accords critiqués pour leur opacité

Associations humanitaires, juristes et acteurs diplomatiques dénoncent le flou entourant les modalités pratiques de ces transferts. Les contours des responsabilités — notamment en matière d’examen des demandes d’asile ou de protection consulaire — restent imprécis, et peu d’informations publiques circulent sur les conditions d’accueil promises par les États récepteurs.

Au-delà des questions de droit, ces accords posent un dilemme géopolitique : plusieurs pays africains ont accepté des partenariats sans que l’on sache clairement s’ils bénéficieront, en retour, d’aides substantielles ou d’autres formes de compensation. Les observateurs s’interrogent sur l’équilibre entre pression diplomatique et intérêts stratégiques dans la conduite de ces négociations.

Sur le terrain, les ONG réclament davantage de transparence et des garanties effectives pour les personnes concernées, évoquant les risques de détention arbitraire, de refoulement vers des pays en conflit ou d’absence d’accès à des procédures de protection. Les prochains mois seront révélateurs quant à l’avenir et à l’étendue de ce dispositif, tandis que la controverse reste vive.