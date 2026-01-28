Mick Jagger disparu

Alexander Key, compagnon d’Assisi Jackson — elle-même petite-fille de Mick Jagger — est porté disparu en Cornouailles, ont rapporté des médias britanniques. Agé de 37 ans et chef de profession, il n’a donné aucun signe de vie depuis vendredi après-midi selon les éléments disponibles et des recherches sont engagées pour tenter de le retrouver dans la région de Boscastle.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Les éléments de vidéosurveillance consultés montrent Alexander Key pour la dernière fois autour de 14h30 au Cobweb Inn, un pub du village de Boscastle, dans le comté de Cornouailles. Les images indiquent qu’il a quitté l’établissement environ une heure plus tard, détail jugé central par les enquêteurs chargés des premières vérifications.

La disparition a été signalée samedi soir à la police du Devon et des Cornouailles. Les services locaux ont pris connaissance des images de vidéosurveillance et ont inscrit la disparition dans leur traitement des dossiers pour personnes manquantes relevant de leur juridiction.

Les éléments connus et démarches engagées

Selon les publications relayées sur les réseaux sociaux, notamment par Jade Jagger, mère d’Assisi, plusieurs photos d’Alexander Key ont été diffusées afin d’aider à l’identification. Sur ces clichés, le jeune homme porte une veste de couleur orange vif et présente des cheveux blonds décolorés. Son âge est indiqué à 37 ans et il est décrit comme ayant une corpulence moyenne.

Les autorités ont visionné les images issues des caméras proches du Cobweb Inn pour reconstituer ses déplacements dans la journée de vendredi. Les premières analyses situent sa présence au cœur du village touristique de Boscastle l’après-midi, avant son départ observé vers la fin d’après-midi selon les séquences consultées.

Le Cobweb Inn, établissement connu des visiteurs de la côte nord de Cornouailles, apparaît dans les images comme le dernier lieu public où Alexander Key a été formellement identifié. La zone concernée par les vérifications inclut les abords immédiats du village ainsi que les axes routiers desservant Boscastle.

Outre les images de vidéosurveillance, des éléments visuels partagés par des membres de la famille circulent sur les plateformes sociales et ont été transmis aux enquêteurs pour compléter l’identification. Les informations disponibles mentionnent l’intervention des unités locales de police spécialisées dans les personnes disparues relevant du territoire Devon et Cornouailles.

Les autorités locales et les équipes présentes sur le terrain ont élargi l’examen des sources d’information disponibles, notamment les enregistrements de caméras publiques et privées situées dans et autour de Boscastle, ainsi que les témoignages recueillis depuis la déclaration de disparition samedi soir.