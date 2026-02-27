Michèle Laroque choisit Ben Harper pour son nouveau film Pescadores

Michèle Laroque a annoncé, lors de sa présence sur le tapis rouge des César 2026, la préparation de son quatrième long métrage, Pescadores, un film centré sur des pêcheurs-musiciens qui décident de défendre leurs droits en chanson, avec le chanteur américain Ben Harper dans l’un des rôles principaux. L’annonce, faite aux côtés de Ben Harper lors de la cérémonie animée par Benjamin Lavernhe, a surpris le public et les professionnels présents.

Réalisatrice déjà auteure de trois longs métrages à succès, dont Brillantissime, Michèle Laroque signe cette fois une adaptation, très libre, du film anglais Fisherman’s Friends. Le projet mettra en scène des marins-pêcheurs qui, au-delà de leur activité, se servent de la musique comme outil de mobilisation et de défense de leurs intérêts locaux. Le choix du titre, Pescadores, souligne l’ancrage maritime et musical de la fiction.

Sur le tapis rouge, Michèle Laroque est apparue accompagnée de Ben Harper. Selon ses déclarations au quotidien Le Parisien, elle a proposé le rôle à l’auteur-compositeur-interprète au cours d’un déjeuner avec des amis. Elle précise qu’elle connaît Ben Harper depuis une vingtaine d’années et que l’idée d’un personnage anglophone l’a conduite naturellement vers lui. Ben Harper a accepté de participer au projet et figure désormais au casting comme l’un des rôles principaux.

Ben Harper jouera le rôle d’un Américain installé en France

Interrogée par Le Parisien, Michèle Laroque explique qu’avec son co-scénariste Sébastien Mounier ils ont « adapté très librement un film anglais qui s’appelle Fisherman’s Friends ». Elle relate la manière dont Ben Harper a été approché : « Je lui ai dit : On va adapter le rôle pour toi et il m’a répondu : Non, c’est moi qui m’adapterai au rôle ». Le réalisateur a choisi d’inscrire le personnage d’Harper comme un Américain installé en France, une identité qui s’accorde avec la situation personnelle du chanteur.

Ben Harper, connu pour des titres tels que Steal My Kisses, a entamé tardivement une carrière d’acteur. En 2023, il est apparu dans la série climatique Extrapolations pour Apple TV, où il a partagé l’affiche de séquences avec des acteurs français et internationaux. Âgé de 56 ans, il ne vit plus aux États-Unis et est désormais basé à Paris, ce qui facilitera sa participation au tournage.

Le tournage de Pescadores se déroulera dans la région Occitanie, à Gruissan, une commune côtière déjà citée comme lieu de production. Le film réunira l’univers de la pêche et de la musique, inscrivant le récit dans un contexte local et collectif, tel que le décrit l’équipe créative portée par Michèle Laroque et Sébastien Mounier.