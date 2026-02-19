Michel Drucker recadre Isabelle-Morini Bosc après une énorme boulette en interview

Isabelle Morini-Bosc a choisi la plateforme Twitch pour lancer son nouveau format IsaTVLive le 8 février, accueillant parmi ses premiers invités une figure emblématique de la télévision française, Michel Drucker, dont la venue a été marquée par une erreur de nom commise par la journaliste. La séquence, relayée sur la chaîne de Morini-Bosc et prévue pour être visible ensuite sur YouTube, a suscité une réaction spontanée sur le plateau et relance l’attention médiatique sur le démarrage de cette nouvelle aventure numérique.

Anne Sophie
Anne Sophie
Voir tous ses articles
CéLéBRITé
99 vues
Michel Drucker obligé de recadrer Isabelle-Morini Bosc après une énorme boulette lors d’une interview
Capture Youtube
3 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

À 70 ans, la journaliste multiplie les changements professionnels et personnels depuis 2025. Le 7 mars 2025, elle a perdu son compagnon Alain, décédé des suites d’une leucémie. Le 31 octobre de la même année, elle a quitté RTL après trente ans de collaboration ; elle officie par ailleurs comme chroniqueuse de l’émission « Tout beau tout neuf » sur W9. Dans ce contexte, IsaTVLive apparaît comme une nouvelle étape dans sa carrière, conçue pour des échanges en direct « autour de la TV, des médias, et de tous les sujets » avec des invités hebdomadaires, selon sa présentation.

La chaîne IsaTVLive a publié, pour l’heure, trois vidéos. Isabelle Morini-Bosc a expliqué son choix de Twitch par la volonté d’explorer un medium de direct plus interactif après des décennies à la télévision et à la radio : « Après des années de direct en TV et en radio, je me lance enfin sur Twitch ! Venez échanger avec mon invité et moi chaque semaine », a-t-elle écrit. Parmi les premières rencontres filmées, Bernard Montiel a été l’invité du 14 février, et la venue de Michel Drucker a précédé celle de Montiel.

Michel Drucker, premier invité : le couac sur le plateau

Pour son premier entretien en direct sur IsaTVLive, Isabelle Morini-Bosc a convié Michel Drucker, présentateur notamment connu pour l’émission « Vivement dimanche ». Au cours de l’échange, Michel Drucker est revenu sur plusieurs éléments de sa carrière et de sa vie professionnelle, évoquant notamment certains regrets : ne pas avoir eu l’occasion d’interroger le général de Gaulle et de ne pas avoir commenté en direct la Coupe du monde 1998 remportée par l’équipe de France.

Le présentateur a aussi abordé des moments plus personnels et douloureux, notamment la mort de Johnny Hallyday et la place qu’a tenue cette disparition dans ses interventions à l’antenne, en particulier lors d’une intervention difficile sur France 2.

Au milieu de l’entretien, Isabelle Morini-Bosc a commis une bourde en appelant Michel Drucker « Mireille », formule qui a déclenché l’hilarité générale sur le plateau. Michel Drucker, visiblement surpris, a réagi en soulignant l’ironie de la situation par cette remarque rapportée sur le plateau : « Alors là, 63 ans de carrière pour se faire appeler Mireille…« 

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
23:44 Diplomatie : Madagascar : Randrianirina scelle le rapprochement avec la Russie à Moscou
23:04 Célébrité : Michel Drucker recadre Isabelle-Morini Bosc après une énorme boulette en interview
23:44 Madagascar : Randrianirina scelle le rapprochement avec la Russie à Moscou