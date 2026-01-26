Mexique : fusillade sur un terrain de football de la mairie fait au moins 11 morts et 12 blessés

Une attaque armée a coûté la vie à au moins 11 personnes et fait 12 blessés dimanche 25 janvier 2026 sur un terrain de football de la ville de Salamanca, dans l’État de Guanajuato (centre du Mexique), ont indiqué les autorités locales.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

L’agression, laquelle s’est déroulée sur ce site sportif de la municipalité, intervient dans un État déjà identifié comme l’un des plus violents du pays en raison de la présence et des activités de groupes criminels organisés. Les détails précis sur les circonstances immédiates de l’attaque n’ont pas été communiqués par les autorités au moment des premières informations diffusées.

Les responsables municipaux ont déclaré rechercher activement les auteurs de l’attaque. Aucune information officielle n’a encore été fournie sur les identités des victimes, sur l’état de santé des personnes blessées, ni sur un éventuel mobile précis de l’assaut.

Ouverture d’une enquête et contexte sécuritaire

Les autorités locales ont annoncé engager des démarches pour retrouver les responsables et comprendre les circonstances de la fusillade. Elles ont indiqué que des investigations ont été lancées afin d’établir la chronologie des faits, d’identifier les individus impliqués et de rassembler des éléments de preuve. Les suites judiciaires dépendront des résultats de ces investigations et des procédures menées par les services compétents.

Le choix d’un terrain de football comme lieu de l’attaque souligne l’impact de la violence armée sur des espaces publics et des rassemblements de proximité. Salamanca est une ville située dans un État qui, ces dernières années, a été marqué par une forte activité de groupes criminels organisés, ce qui a contribué à une hausse des homicides et des incidents violents dans la région.

Les autorités locales ont pour l’instant privilégié des communiqués brefs, invitant la population à la prudence et appelant à la coopération de toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider l’enquête. Les habitants et témoins de l’événement ont été encouragés à transmettre toute information aux forces de l’ordre afin de faciliter l’identification des responsables.

Les forces chargées de l’enquête devront notamment vérifier les images de surveillance disponibles, entendre des témoins et procéder aux constatations techniques sur place. Ces démarches visent à établir les responsabilités et à permettre aux autorités judiciaires de poursuivre les auteurs dès que ceux-ci seront identifiés ou appréhendés.

Ce nouvel épisode de violence intervient dans un contexte où la sécurité publique dans certaines zones centrales du Mexique reste une préoccupation majeure pour les autorités locales et nationales. Les réactions officielles ultérieures, ainsi que les informations complémentaires sur l’état des victimes et l’avancement de l’enquête, seront attendues pour préciser le déroulement et les motivations de cette attaque.