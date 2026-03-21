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Mette-Marit de Norvège sort du silence et accuse Jeffrey Epstein

La justice américaine a publié fin janvier des dossiers relatifs à l’affaire Jeffrey Epstein qui ont cité plusieurs personnalités internationales, parmi lesquelles la princesse Mette‑Marit de Norvège.

Anna MBEUMO
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Mette-Marit de Norvège sort du silence et accuse Jeffrey Epstein
<h3 class="fig-slideshow-expanded__figure-title">La princesse Mette-Marit de Norvège et le prince Haakon sont plus proches que jamais.</h3> <p class="fig-slideshow-expanded__figure-content">La princesse Mette-Marit de Norvège et le prince Haakon assiste à la Coupe du monde nordique FIS Holmenkollen à Oslo, en Norvège. - <i class="fig-slideshow-expanded__figure-credits">Dana Press / Bestimage</i></p>
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Ces documents indiquent que la princesse a correspondu avec Jeffrey Epstein entre 2011 et 2014, une révélation qui, d’après plusieurs sondages, a terni la réputation de la famille royale.

Le 20 mars 2026, soit près de trois mois après la divulgation, Mette‑Marit est sortie de son silence lors d’un entretien accordé à la chaîne publique NRK. Elle apparaissait aux côtés du prince Haakon dans le salon de leur résidence à Asker et a affirmé que les dernières semaines avaient été particulièrement difficiles, ajoutant que leur priorité avait été la famille.

Précisions de la princesse sur sa relation avec Jeffrey Epstein

La princesse a expliqué avoir fait la connaissance d’Epstein en 2011 par des amis communs, décrits comme des personnes travaillant dans le domaine de la santé mondiale et au sein d’organisations, en qui elle avait confiance.

Interrogée sur la nature de leur lien, Mette‑Marit a déclaré qu’il s’agissait d’une relation amicale et a nié qu’elle ait eu une autre nature.

Elle a ajouté qu’elle aurait souhaité ne jamais l’avoir rencontré et a reconnu ne pas avoir vérifié davantage son passé, affirmant avoir été manipulée et trompée.

La princesse a indiqué qu’elle entendait désormais se concentrer sur son état de santé, qu’elle juge de plus en plus fragile.

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