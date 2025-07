Météo Bénin alerte sur une vague de fraîcheur inhabituelle et fait des recommandations

Depuis début juillet 2025, plusieurs localités du Sud-Bénin, notamment la bande côtière, subissent une vague de fraîcheur inhabituelle, avec des températures inférieures aux normales saisonnières. Météo Bénin alerte sur un phénomène causé par les vents de mousson et appelle à la vigilance, surtout pour les populations sensibles.

Une fraîcheur inhabituelle s’installe sur le sud du Bénin depuis les premiers jours de juillet 2025. Dans une note officielle datée du 14 juillet, la Direction Générale de METEO-BENIN confirme que les températures maximales enregistrées dans plusieurs localités de la bande côtière oscillent actuellement entre 26°C et 28°C, soit une baisse de 1 à 2°C par rapport aux normales de saison.

Un écart suffisant pour susciter l’attention des météorologues, qui attribuent cette situation au renforcement des vents de mousson et à la forte humidité atmosphérique.

Cette configuration atmosphérique particulière favorise la pénétration de l’air plus frais en provenance du golfe de Guinée, couplée à une couverture nuageuse quasi permanente qui limite l’ensoleillement et donc le réchauffement diurne. Le résultat donne une sensation de fraîcheur inhabituelle en cette période de l’année.

Un phénomène appelé à se prolonger

Selon les prévisions de METEO-BENIN, cette situation devrait se maintenir tout au long tout au long du mois avec une légère hausse des températures attendue entre le 19 et le 23 juillet. Toutefois, cette remontée sera de courte durée, avant une nouvelle baisse modérée liée au refroidissement saisonnier, souvent observé à l’approche du mois d’août.

Visiblement, la tendance actuelle confirme les prévisions saisonnières et annonce une arrivée plus précoce de la grande saison des pluies dans le Suddu Bénin. Au Centre et au Nord, les températures restent proches des normales, mais la mousson bien installée pourrait aussi y accentuer la fraîcheur ressentie.

- Publicité-

Vigilance recommandée pour les populations sensibles

Face à cette situation, METEO-BENIN recommande quelques précautions à la population, notamment aux enfants, personnes âgées et malades souffrant de troubles respiratoires ou de rhumatismes.

Il est conseillé de porter des vêtements adaptés couvrant la tête, le cou et les extrémités, d’éviter les expositions prolongées au vent et de suivre régulièrement les bulletins météorologiques disponibles sur le site www.meteobenin.bj, dans les médias et sur les réseaux sociaux.

La Direction Générale appelle à la prudence et rappelle que ce phénomène n’est pas alarmant, mais nécessite des ajustements dans les habitudes vestimentaires et sanitaires, particulièrement en période de forte humidité et de vent.