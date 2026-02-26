Meryl Streep pressentie pour jouer Gisèle Pelicot dans une série américaine

Gisèle Pelicot, victime d’abus répétés entre juillet 2011 et octobre 2020 principalement à Mazan (Vaucluse), a choisi la visibilité plutôt que le huis clos lors du procès de son ex-mari et de 51 hommes. Devenue figure publique depuis l’ouverture de l’affaire, elle publie son récit et connaît un retentissement international : son autobiographie, traduite en 22 langues, s’est vendue à 63 574 exemplaires en moins de dix jours selon l’éditeur.

Lors du procès, Gisèle Pelicot avait refusé la tenue des audiences à huis clos, préférant que la parole et la publicité contribuent à mettre en lumière les faits qui lui sont reprochés par les auteurs présumés. Les violences rapportées couvrent une période de neuf ans et ont valu au dossier une forte médiatisation, faisant de la plaignante un symbole de résilience aux yeux de nombreux observateurs.

Le livre, coécrit avec la journaliste Judith Perrignon et publié le 17 février par Flammarion sous le titre Et la joie de vivre, a entraîné une campagne de promotion internationale. L’éditeur signale des ventes remarquables en Allemagne, en Norvège et au Royaume‑Uni. Dans le cadre de cette promotion, Gisèle Pelicot a notamment été reçue à Londres le 23 février par la reine Camilla.

Projet d’adaptation américaine et rencontres internationales

Plusieurs réseaux et producteurs américains se seraient intéressés à l’adaptation de son histoire pour l’écran, selon des informations relayées par la presse. Des producteurs auraient ciblé une grande comédienne pour incarner le rôle principal : Meryl Streep, oscarisée à trois reprises pour Kramer contre Kramer, Le Choix de Sophie et La Dame de fer. Ces éléments proviennent de sources médiatiques et n’ont pas été confirmés par un communiqué officiel des équipes de production ou par l’entourage de l’actrice.

Outre la rencontre avec la reine Camilla, la septuagénaire est attendue sur plusieurs marchés internationaux dans les prochaines semaines, avec des déplacements prévus en Espagne, au Canada et aux États‑Unis pour promouvoir son ouvrage. Sur le plan audiovisuel, la nature exacte du projet d’adaptation n’est pas précisée : il n’est pas indiqué si la série envisagée sera diffusée par une chaîne de télévision américaine ou proposée par une plateforme de streaming.

Les informations disponibles précisent que, à ce stade, aucune confirmation officielle n’a été publiée concernant le démarrage effectif de la production, le casting définitif ou la diffusion du projet sur un réseau ou une plateforme spécifique.