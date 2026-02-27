Meryl Streep critiquée par Ségolène Royal au sujet d’une série sur Gisèle Pelicot

Ségolène Royal a vivement réagi sur X à la rumeur selon laquelle l’actrice américaine Meryl Streep pourrait interpréter Gisèle Pelicot dans une série américaine inspirée de son livre autobiographique Et la joie de vivre, information publiée par l’hebdomadaire Marianne et relayée ces dernières heures.

Le projet d’adaptation, évoqué comme étant en développement par Marianne, porte sur le récit de Gisèle Pelicot, devenue une figure médiatique après avoir renoncé à l’anonymat au cours du procès relatif aux viols collectifs dont elle dit avoir été victime. Le livre, récemment paru en librairie, a rencontré un important succès commercial en France et suscite l’intérêt de producteurs et de plateformes étrangères, selon les éléments publics disponibles.

Sur le réseau X, l’ancienne ministre a dénoncé avec force cette éventualité. Dans son message publié et largement diffusé, Ségolène Royal a écrit : « Mais quelle horreur . L’appât du gain poussé dans le pire. La banalisation du mal », exprimant son indignation face à l’idée de tirer une série de ce drame.

Un projet en développement, des éléments non confirmés et le contexte des adaptations

Selon les informations relayées par Marianne, des producteurs américains réfléchiraient à une adaptation télévisée de l’histoire racontée par Gisèle Pelicot et envisageraient, parmi d’autres pistes, la nomination de Meryl Streep pour tenir le rôle principal. À ce stade, aucun communiqué officiel n’a été publié ni par la production évoquée, ni par les représentants de Meryl Streep, ni par les représentants de Gisèle Pelicot, ce qui place cette annonce au rang de rumeur non vérifiée.

Le livre de Gisèle Pelicot, qui relate son combat après des années d’agressions dont elle accuse son ex‑mari, a été porté à la connaissance du grand public et traduit dans plusieurs langues, d’après les mêmes sources. Ce succès d’édition explique en partie l’intérêt des producteurs étrangers, les plateformes ayant multiplié ces derniers temps les adaptations de faits divers et d’affaires judiciaires en séries documentaires ou fictionnelles.

La mention dans la presse fait aussi écho à une tendance observée sur certaines plateformes américaines qui ont récemment produit des séries s’appuyant sur des affaires criminelles médiatisées, citant notamment des productions comme la saga Monstre signée Ryan Murphy pour Netflix, qui explore des histoires criminelles passées.

Pour l’instant, le seul lien public entre Meryl Streep, Gisèle Pelicot et le projet d’adaptation reste la rumeur publiée par Marianne : rien n’indique que l’actrice a accepté un rôle, ni qu’un contrat de production ait été signé.