Mercato : le marché des transferts est officiellement fermé en France

Depuis 19h59 ce mardi 1er septembre 2026, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ne peuvent plus enregistrer de nouvelles recrues. Le calendrier de clôture varie toutefois d'un championnat à l'autre en Europe et dans le monde.

Le marché des transferts estival a officiellement fermé ses portes en France ce mardi 1er septembre 2026 à 19h59, mettant un terme à plusieurs semaines de négociations entre clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Les formations françaises ne peuvent plus enregistrer de nouvelles recrues jusqu’à l’ouverture du mercato hivernal.

Quelques officialisations restent toutefois possibles dans les prochaines heures : il s’agit de transferts finalisés avant la fermeture et déjà validés par la Ligue de football professionnel (LFP), que les clubs peuvent encore annoncer sans pouvoir conclure de nouvelles opérations.

Le marché n’étant pas clos au même moment dans tous les pays, certains joueurs sous contrat en France peuvent encore être transférés vers un championnat où la fenêtre des transferts reste ouverte. L’Allemagne et l’Italie ferment leur mercato une minute après la France, à 20h00, tandis que l’Angleterre et l’Espagne disposent d’un délai jusqu’à minuit.

D’autres championnats offrent des délais plus longs : les Pays-Bas et les États-Unis ferment le 2 septembre, la Belgique le 3, la Turquie et le Portugal le 4, l’Arabie saoudite le 6 et le Brésil jusqu’au 11 septembre. Ces destinations tardives sont parfois considérées comme des solutions de repli pour les joueurs n’ayant pas trouvé de club dans les grands championnats européens.