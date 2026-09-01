Bénin: prorogation de la date d’inscription pour les concours d’entrée dans les écoles universitaires publiques

La date de clôture des inscriptions aux concours d’entrée en première année des écoles et instituts des universités publiques du Bénin a été reportée au vendredi 4 septembre 2026 à 17 heures.

Cette décision émane d’un communiqué publié le 31 août 2026 par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique. Le dépôt des dossiers physiques pour cette session de 2026 s’effectue dans des centres spécifiques répartis sur le territoire national, notamment à l’École normale supérieure de Natitingou, à l’Institut de formation et de recherche en matière de population de Parakou, ainsi qu’à l’École normale supérieure de l’enseignement technique de Lokossa.

Les candidats peuvent également se rendre à l’Institut national supérieur de génie mathématique et de physique appliquée d’Abomey, à l’Institut national médico-sanitaire de Cotonou ou à l’École normale supérieure de Porto-Novo.

​Le ministère précise que cette mesure de réouverture ne modifie en rien le calendrier initialement établi pour les épreuves écrites des différents concours. Les candidats déjà inscrits sont par ailleurs invités à vérifier leur situation ainsi que les listes de composition auprès des services concernés.