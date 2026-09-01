FIFDA 2026 : la 16e édition du festival des films de la diaspora africaine s’ouvre à Paris

Du 4 au 6 septembre, la 16e édition du festival réunit au CGR Paris Lilas et au cinéma Saint-André des Arts une quinzaine de films consacrés à la mémoire et à la résistance des diasporas africaines.

Le Festival international des films de la diaspora africaine (FIFDA) revient à Paris pour sa 16e édition, du 4 au 6 septembre 2026, dans les salles du CGR Paris Lilas et du cinéma Saint-André des Arts. Une quinzaine de films — courts métrages, documentaires et longs métrages de fiction — y seront présentés autour de la résistance, de la mémoire historique, de l’héritage culturel et de sa transmission aux nouvelles générations issues de la diaspora africaine.

La programmation compte trois avant-premières parisiennes, quatre avant-premières européennes et six avant-premières françaises. Le film d’ouverture, « The Foolishness of God: A Forgiveness Journey with Desmond », est un documentaire consacré à la figure sud-africaine de la lutte contre l’apartheid, Desmond Tutu.

Plusieurs autres œuvres primiées figurent au programme : « The Dutchman », adaptation contemporaine réalisée par André Gaines de la pièce d’Amiri Baraka publiée en 1964 sur les tensions raciales aux États-Unis ; « Nail’s Man », récompensé au FESPACO 2025 pour son traitement de la masculinité à Kinshasa ; « Goundafa, le chant maudit », primé au Caire et consacré à la résistance culturelle amazighe ; ainsi que « The Wall Street Boy, Kipkemboi », récompensé au Roxbury International Film Festival, qui suit le parcours d’un jeune prodige kényan des mathématiques.

Au-delà des projections, le festival organise des rencontres professionnelles entre acteurs de l’industrie cinématographique, dans la continuité de sa vocation à créer des passerelles entre le continent africain et ses diasporas à travers le monde.

Un festival devenu un rendez-vous de référence à Paris

Le FIFDA s’est imposé, au fil de ses éditions parisiennes, comme l’un des rendez-vous de référence pour le cinéma de la diaspora africaine en Europe, en mettant en avant des réalisateurs et des thématiques peu représentés dans les circuits de diffusion classiques.