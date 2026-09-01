Allemagne : des explosifs artisanaux découverts près d’un poste électrique dans l’est du pays

Plusieurs engins explosifs de fabrication artisanale ont été retrouvés près du poste électrique de Preilack, dans le Brandebourg, non loin de la frontière polonaise ; au moins un a explosé, sans faire de blessé.

Plusieurs engins explosifs de fabrication artisanale ont été découverts, mardi 1er septembre 2026, près d’un poste électrique du village de Preilack, dans le Land de Brandebourg, dans l’est de l’Allemagne, non loin de la frontière polonaise. Au moins un des engins a explosé, mais les autres n’ont pas fonctionné, selon la police régionale, qui n’a fait état d’aucun blessé.

Le poste électrique de Preilack, qui distribue l’électricité produite par la centrale thermique de Jänschwalde, a subi des dommages sur plusieurs lignes, entraînant une brève interruption de service. L’alimentation générale de la région n’a toutefois pas été affectée, selon le gestionnaire de réseau 50Hertz, qui évoque l’intervention d’auteurs non identifiés.

« Une attaque a été menée contre le poste électrique de Preilack », a indiqué la police du Brandebourg, précisant qu’une enquête avait été ouverte. L’opérateur du site, l’énergéticien LEAG, a également fait état d’une défaillance technique sur une unité centrale, dont les enquêteurs cherchent à établir un éventuel lien avec l’attaque.

L’identité et les motivations des auteurs n’étaient pas connues mardi, selon les autorités régionales.

Une série d’incidents qui inquiète les autorités locales

Le ministre-président du Brandebourg, Dietmar Woidke, a souligné la fréquence « inquiétante » de ce type d’incidents de sabotage visant des infrastructures énergétiques dans la région. Plusieurs attaques similaires ont par le passé été revendiquées par un groupe d’extrême gauche, désigné sous le nom de « Vulkangruppe ».

L’enquête sur l’origine de ces engins explosifs artisanaux se poursuivait mardi, sans qu’aucune arrestation n’ait été annoncée.