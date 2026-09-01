Le président iranien rencontre Vladimir Poutine en marge du sommet de l’OCS au Kirghizstan

Cette rencontre entre Massoud Pezeshkian et Vladimir Poutine à Bichkek intervient alors que les hostilités ont repris entre l'Iran et les Etats-Unis, avec des frappes américaines et une riposte iranienne visant des cibles en Jordanie et aux Emirats arabes unis.

Le président iranien Massoud Pezeshkian s’est entretenu, mardi 1er septembre 2026, avec son homologue russe Vladimir Poutine, en marge du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) qui se tient à Bichkek, capitale du Kirghizstan. Il s’agit de la première rencontre entre les deux dirigeants depuis la reprise des hostilités entre l’Iran et les Etats-Unis, a annoncé Téhéran.

« Les deux parties ont fait un point sur l’état actuel des relations bilatérales et discuté des moyens de renforcer et d’élargir leur coopération dans divers domaines », a indiqué un communiqué de la présidence iranienne, accompagné de photographies des deux dirigeants se serrant la main.

Cette rencontre intervient alors que les hostilités ont repris fin août entre l’Iran et les Etats-Unis, avec des frappes américaines dans la région du détroit d’Ormuz et une riposte iranienne contre des cibles en Jordanie et aux Emirats arabes unis, selon l’Agence France-Presse et plusieurs médias internationaux. Ce regain de tensions rompt l’accalmie observée depuis la signature, en juin 2026, d’un protocole d’accord censé mettre fin aux hostilités déclenchées fin février entre les deux pays.

S’exprimant en marge du sommet, Massoud Pezeshkian a mis en garde contre les risques pesant sur la voie diplomatique. « L’absence de garanties permettant d’assurer le respect par les Américains du protocole d’accord de juin risque de faire dérailler la voie diplomatique », a-t-il déclaré, ajoutant : « Si les Etats-Unis reviennent à leurs engagements, la République islamique d’Iran prendra immédiatement des mesures réciproques. »

Un sommet réunissant une quinzaine de chefs d’Etat à Bichkek

Le sommet de l’OCS, qui marque cette année le 25e anniversaire de l’organisation, réunit notamment le président chinois Xi Jinping, le président turc Recep Tayyip Erdogan ainsi que les Premiers ministres indien et pakistanais. L’organisation, qui rassemble la Chine, la Russie, l’Iran, l’Inde et plusieurs pays d’Asie centrale, est régulièrement présentée par ses membres comme un espace de coopération alternatif face à l’influence occidentale.

Poutine et Erdogan évoquent le dossier ukrainien

En marge du sommet, Vladimir Poutine s’est également entretenu environ une heure et demie avec Recep Tayyip Erdogan, notamment sur d’éventuelles négociations concernant le conflit en Ukraine.

Lors d’un entretien séparé avec le Premier ministre indien Narendra Modi, Massoud Pezeshkian a par ailleurs déclaré : « Nous sommes convaincus que la poursuite de la guerre n’est ni dans notre intérêt, ni dans celui de la région. »