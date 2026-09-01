Brigitte Macron: sa fille Tiphaine Auzière (42 ans) en couple avec un jeune étudiant de 22 ans

Agée de 42 ans, Tiphaine Auzière a officialisé sa relation amoureuse avec Antoine Lecomte, un jeune entrepreneur encore étudiant. Leur différence d’âge, estimée à une vingtaine d’années, attire déjà l’attention et fait inévitablement écho à l’histoire de Brigitte Macron et Emmanuel Macron.

Tiphaine Auzière, la fille de Brigitte Macron, a officialisé sa relation amoureuse avec Antoine Lecomte, un jeune entrepreneur qui poursuit encore ses études. Une escapade à Amsterdam a notamment permis au couple de s’afficher ensemble sur les réseaux sociaux. C’est Antoine Lecomte qui a partagé plusieurs clichés de leur séjour dans la capitale néerlandaise sur Instagram. Leur relation suscite déjà la curiosité, notamment en raison de leur différence d’âge, estimée à une vingtaine d’années.

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Cette particularité fait forcément écho à l’histoire personnelle de Brigitte Macron et d’Emmanuel Macron. Le couple présidentiel affiche en effet un écart d’âge de plus de 24 ans. Ils se sont rencontrés alors qu’Emmanuel Macron était encore lycéen et que Brigitte Trogneux, son nom de naissance, enseignait le français dans son établissement.

Avocate spécialisée dans le droit du travail et le droit social, Tiphaine Auzière est la fille de Brigitte Macron et d’André-Louis Auzière, décédé en 2019. Son compagnon, de son côté, partage son temps entre ses études en école de commerce et ses activités professionnelles. Passionné de glisse, il exerce également comme moniteur de kitesurf. Pour l’heure, les deux amoureux semblent surtout profiter de leur nouvelle histoire, sans chercher à en dévoiler davantage. Leur séjour à Amsterdam aura néanmoins suffi à rendre leur relation publique.







