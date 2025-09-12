PAR PAYS
Mercato: Joao Mendes, le fils de Ronaldinho, rebondit à Hull City

Football
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Ronaldinho et son fils Joao Mendes
Ronaldinho et son fils Joao Mendes@Latest football news
. .

Nouvelle destination pour Joao Mendes qui rejoint Hull City. Le fils de la légende Ronaldinho a signé un contrat d’un an avec le club de deuxième division anglaise.

Joao Mendes, fils de la légende brésilienne Ronaldinho, a signé jeudi un contrat d’un an avec Hull City. Le joueur de 20 ans, formé au FC Barcelone puis passé par Burnley en 2024, a régulièrement évolué avec l’équipe U21 avant d’être libéré plus tôt cette année.

Le jeune attaquant aura ainsi l’occasion de relancer sa carrière en Championship, deuxième division anglaise, sous le maillot des Tigers. Autre info mercato, le départ imminent d’Anthony Martial pour le continent américain.

L’ancien attaquant de Manchester United devrait s’engager avec Monterrey, au Mexique. Selon l’expert mercato Fabrizio Romano, le Français rejoindra notamment Sergio Ramos, légende du Real Madrid, qui évolue déjà sous les couleurs du club.

L’AEK Athènes, où Martial évoluait depuis son départ d’Angleterre, a donné son accord pour ce transfert. L’attaquant est attendu au Mexique dans les prochaines heures afin de passer sa visite médicale et de parapher son contrat.

