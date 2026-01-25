Mercato : Deogracias Bassinga signe officiellement au FUS Rabat

Le Fath Union Sports (FUS) de Rabat a officialisé l’arrivée de l’attaquant international congolais Deogracias Bassinga, transféré depuis le club géorgien du Dila Gori, pour renforcer son effectif en vue de la prochaine saison de la Botola Pro.

Le club marocain a confirmé la signature du joueur dans un communiqué, précisant que Bassinga rejoint l’équipe première afin de dynamiser le secteur offensif. La transaction intervient alors que le FUS cherche à renforcer son potentiel de buteurs dans un championnat considéré parmi les plus compétitifs d’Afrique du Nord.

Les deux clubs n’ont pour l’instant pas publié de détails financiers ni la durée précise du contrat liant le joueur au FUS. Les parties se sont contentées d’annoncer l’arrivée du joueur sans divulguer les modalités économiques de l’opération.

Un renfort offensif pour le FUS de Rabat

Deogracias Bassinga quitte donc le Dila Gori, formation du championnat géorgien, pour rejoindre la Botola Pro marocaine. Le transfert illustre la porosité croissante entre les championnats européens de moindre échelon et les ligues africaines de premier plan, où les clubs marocains attirent des profils venus de divers horizons.

Le FUS de Rabat mise sur l’expérience internationale de Bassinga pour apporter une option supplémentaire en attaque. Le club, présent dans l’élite marocaine, espère que ce renfort contribuera à améliorer ses performances offensives au cours de la saison à venir.

Du côté du joueur, l’annonce officielle évoque une volonté d’intégration rapide dans son nouvel environnement et une ambition d’asseoir sa place au sein de l’équipe. Bassinga retrouvera en Botola Pro un championnat doté d’une forte exposition médiatique régionale et d’un niveau de concurrence élevé entre les clubs.

Le transfert confirme également l’attractivité du football marocain pour les talents d’Afrique centrale et d’ailleurs. Les clubs de la Botola Pro continuent de recruter à l’international pour renforcer leurs effectifs et répondre aux exigences sportives sur le plan national et continental.

À ce stade, les supporters du FUS et les observateurs du championnat attendent des précisions supplémentaires, notamment sur la date de présentation officielle du joueur, son numéro de maillot, ainsi que les conditions de son intégration au sein du groupe entraîné par le staff technique du club.

Le dossier fera l’objet de communications ultérieures de la part du FUS ou de l’entourage du joueur lorsque les dernières formalités administratives et sportives seront finalisées. Entre-temps, Bassinga s’apprête à débuter un nouveau chapitre de sa carrière au Maroc, sous les couleurs d’un club historique de Rabat.