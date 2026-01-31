Mercato: Chelsea prête Kendry Páez à River Plate pour la fin de saison

Rappelé de Strasbourg, le jeune milieu offensif Kendry Páez a été prêté par Chelsea à River Plate afin d’accumuler du temps de jeu et de poursuivre son développement en vue de la saison prochaine.

Chelsea a officialisé vendredi soir le départ en prêt de Kendry Páez. Le jeune milieu offensif équatorien rejoint River Plate jusqu’à la fin de la saison, après avoir été rappelé par les Blues de son prêt à Strasbourg. Le club londonien avait décidé de mettre un terme anticipé au passage du joueur de 18 ans en Ligue 1, un accord ayant été trouvé entre toutes les parties afin de permettre à Páez de poursuivre sa progression en Argentine.

Lors de la première moitié de saison, Kendry Páez a disputé 15 rencontres de Ligue 1 avec Strasbourg, pour un but inscrit. Il a également pris part à cinq matches de Ligue Conférence de l’UEFA. Sous contrat avec Chelsea pour encore sept saisons depuis son arrivée l’été dernier en provenance d’Independiente del Valle, le jeune international est appelé à engranger du temps de jeu et de l’expérience au plus haut niveau. Ce prêt à River Plate doit lui permettre de s’installer davantage en équipe première et de renforcer ses chances d’intégrer l’effectif des Blues dès la saison prochaine.

