Menace climatique en Afrique australe : le Mozambique en alerte maximale face aux ravages d’El Niño

L'Afrique australe se prépare à subir un épisode El Niño d'une intensité inédite étendu jusqu'en 2027. Le Mozambique, particulièrement vulnérable, engage des mesures d'urgence pour contenir des pénuries et une crise alimentaire majeure.

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) lance une mise en garde formelle quant à l’évolution globale du climat. D’après les modélisations de l’agence spécialisée, il existe une probabilité de près de 100 % que le phénomène climatique El Niño, actuellement qualifié de très forte intensité, se maintienne jusqu’en février 2027, prolongeant ainsi les déséquilibres atmosphériques à grande échelle.

Les conséquences géographiques de ce bouleversement placent l’Afrique australe en première ligne des zones sinistrées. Les Nations unies ont officiellement inscrit le Mozambique parmi les trois pays les plus préoccupants de la région face aux répercussions directes d’El Niño, une situation critique partagée avec Madagascar et le Malawi, où les équilibres agricoles et humains sont lourdement menacés.

Cette trajectoire alarmante est corroborée par les analyses prospectives des acteurs humanitaires internationaux. D’après un document préparatoire élaboré par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Ocha), il existe plus de 90 % de chances que cet épisode atteigne une intensité critique d’ici mars 2027, laissant présager des chocs climatiques cumulés d’une sévérité exceptionnelle pour les populations civiles.

À l’échelle nationale, les prévisions de l’Institut national de météorologie du Mozambique confirment une violente disparité géographique. L’organisme technique prévoit une sécheresse aiguë dans le centre et le sud du pays, avec une petite saison des pluies potentiellement la plus faible observée depuis 1950. À l’inverse, les provinces septentrionales restent confrontées à des risques majeurs de précipitations diluviennes et d’inondations dévastatrices.

Un plan d’urgence face aux pénuries et à la faim

Devant l’imminence des pénuries d’eau, le gouvernement mozambicain a officiellement ciblé 52 districts particulièrement exposés afin d’y déployer un plan de mitigation immédiat. Cette initiative gouvernementale tente d’enrayer une crise humanitaire déjà profonde, alors qu’Ocha évalue à 3,5 millions le nombre de Mozambicains d’ores et déjà plongés dans une insécurité alimentaire aiguë à travers le pays.