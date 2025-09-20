Melania Trump tactile avec Donald: la main tenue qui intrigue lors de leur arrivée en Angleterre

Le couple présidentiel américain a créé la surprise à son arrivée au Royaume-Uni le 16 septembre 2025. Melania Trump a été filmée main dans la main avec son époux Donald, une rare démonstration d’affection qui a aussitôt fait réagir les observateurs et internautes.

À leur descente d’Air Force One à l’aéroport de Stansted, dans l’Essex, Donald et Melania Trump ont foulé le tarmac sous les honneurs d’une garde d’accueil de la Royal Air Force. Escortés vers l’hélicoptère Marine One, les deux ont affiché une proximité inhabituelle, contrastant avec l’attitude habituellement distante de la First Lady.

Un détail qui n’a pas échappé aux internautes, persuadés pour certains qu’il ne pouvait pas s’agir de la véritable Melania. « Elle sourit ET lui tient la main. Ce n’est pas Melania », ironise un commentaire repris des milliers de fois.

D’autres ont interprété cette scène comme une tentative maladroite de dissimuler la santé fragile du président. Une ecchymose remarquée sur la main de Donald Trump a nourri les soupçons. Ce n’est pas la première fois que de telles marques déclenchent les rumeurs, malgré les explications répétées de ses proches collaborateurs.

« Le président a des bleus parce qu’il travaille sans relâche et serre des mains toute la journée », a défendu Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche, soutenue par le médecin de Trump évoquant un traitement préventif à l’aspirine.

Une visite sous haute tension diplomatique

Si cette démonstration d’affection a retenu l’attention, elle s’ajoute à un climat tendu entourant la visite officielle. À Londres, Donald Trump doit assister à un cortège en carrosse aux côtés du roi Charles III, à un défilé aérien et à un dîner royal au château de Windsor.

Mais des opposants britanniques ont d’ores et déjà perturbé le séjour. Un collectif a projeté sur les murs du château des photos géantes de Trump en compagnie de Jeffrey Epstein, déclenchant une polémique immédiate.

La police britannique, via la voix de Felicity Parker de la Thames Valley Police, a dénoncé des actes « extrêmement sérieux » et confirmé l’arrestation de quatre suspects.

Sur les réseaux sociaux, les réactions oscillent entre sarcasme et indignation. « Ça ne commence pas comme il l’aurait souhaité… », peut-on lire, tandis qu’un autre internaute ironise : « Bienvenue au Royaume-Uni Donald ».