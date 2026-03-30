Jason Derulo: « je n’aurais jamais cru être célibataire à 37 ans»

Dans un entretien accordé à la presse américaine, Jason Derulo est revenu sur son rapport au mariage, marqué par ses expériences personnelles et les ruptures observées autour de lui, qui ont progressivement ébranlé ses certitudes sur l’engagement.

Le chanteur américain Jason Derulo, s’est confié sur son rapport au mariage, admettant n’avoir jamais imaginé être encore célibataire à 37 ans. Dans un entretien accordé à Graham Bensinger, l’interprète de « Don’t Wanna Go Home » est revenu sur l’évolution de sa perception de l’engagement, façonnée par ses expériences personnelles. L’artiste a expliqué avoir longtemps envisagé le mariage avec plusieurs de ses anciennes compagnes, avant de voir ses certitudes s’effriter au fil du temps. « Je pensais épouser beaucoup des femmes que je fréquentais. Jamais je n’aurais imaginé, même en rêve, me retrouver célibataire à 37 ans », a-t-il confié.

Marqué par de nombreuses ruptures observées dans son entourage, Jason Derulo reconnaît que ces situations ont nourri une certaine appréhension vis-à-vis de l’engagement : « J’en ai trop vu. Des relations qui se brisent brutalement, des couples qui se déchirent… Cela m’a fait réfléchir. » Sur le plan personnel, le chanteur a notamment partagé une relation très médiatisée avec Jordin Sparks, avant leur séparation en 2014 après trois ans de vie commune. Plus récemment, il est devenu père en 2021 avec Jena Frumes, dont il s’est séparé quelques mois seulement après la naissance de leur enfant.





