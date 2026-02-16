Maya Hawke a dit oui pour la Saint‑Valentin entourée d’Uma Thurman et d’Ethan Hawke

Maya Hawke, actrice de 27 ans, s’est mariée le 14 février à New York avec le musicien Christian Lee Hutson, lors d’une cérémonie surprise célébrée le jour de la Saint‑Valentin et relayée par le magazine People. Entourée de ses parents célèbres, Uma Thurman et Ethan Hawke, ainsi que de proches et de collègues de plateau, la jeune femme a officialisé son union dans un cadre familial et discret.

La présence conjointe de Mme Thurman et M. Hawke, séparés depuis 2005, a été soulignée par les médias : les deux acteurs ont assisté à la célébration aux côtés de leur fille aînée, et leur fils Levon Roan Thurman‑Hawke était également présent. Selon les comptes rendus, la cérémonie a pris la forme d’un rassemblement intime rassemblant famille et amis proches.

Les personnes présentes ont noté le contraste entre la sobriété de la mise et l’élégance générale : la mariée portait une robe blanche épurée complétée d’un manteau d’hiver oversize orné de plumes, tandis que le marié, âgé de 35 ans, était vêtu d’un smoking noir classique. Uma Thurman était vêtue d’une tenue bleu pastel assortie à ses chaussures, et Ethan Hawke avait opté pour un ensemble noir.

Maya Hawke entourée de collaborateurs et d’anciens camarades de plateau

Les festivités réunissaient également plusieurs acteurs de la série Netflix Stranger Things, dont Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin et Sadie Sink, qui avaient fait le déplacement pour soutenir la comédienne. Maya Hawke s’est fait connaître du grand public en interprétant le rôle de Robin dans la série.

Sur le plan sentimental, le musicien Christian Lee Hutson avait officialisé leurs fiançailles l’année précédente au cours d’un entretien accordé à SoCal Sound Session. Quelques mois plus tard, des photos prises à Manhattan montraient Maya Hawke portant une bague en diamant à l’annulaire, signe visible de leurs fiançailles.

La jeune mariée possède un parcours mêlant mode et cinéma : elle a posé pour des maisons telles qu’AllSaints et Calvin Klein avant de rejoindre des productions cinématographiques, parmi lesquelles l’adaptation des Quatre Filles du docteur March et le film Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino.

Dans des interviews précédentes, Maya Hawke a évoqué son enfance passée sur les plateaux et son rapport au travail familial. Dans les colonnes du magazine Elle et au micro de Ryan Seacrest dans Live with Kelly and Ryan, elle avait exprimé son plaisir de travailler avec ses parents, qualifiant leur professionnalisme d’« exceptionnel ». Ces déclarations figuraient parmi les éléments biographiques rappelés lors de la couverture médiatique de la cérémonie.

Les informations relatives à cette union et à la présence des invités ont été rapportées par People, qui a publié des images et des comptes rendus de l’événement.