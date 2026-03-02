Mathilde Seigner obligée de mentir pour regarder Les 12 coups de midi

Mathilde Seigner avoue une attirance assumée pour le jeu télévisé Les 12 Coups de Midi de TF1, allant jusqu’à mentir à son entourage pour pouvoir suivre l’émission en direct, a-t-elle confié lors d’une récente interview. L’actrice affirme être devenue une téléspectatrice régulière d’un programme suivi par près de cinq millions de personnes chaque jour, présenté par Jean‑Luc Reichmann.

Jean‑Luc Reichmann anime Les 12 Coups de Midi depuis plus d’une décennie et fédère un large public quotidien. Mathilde Seigner, connue notamment pour son rôle de Sophie Gatineau dans le film Camping (2006), a expliqué avoir lancé le programme par simple curiosité avant d’y prendre goût, selon ses déclarations rapportées dans l’entretien.

Lors de son échange avec la journaliste Ariane Massenet, l’actrice de 58 ans a décrit son engouement en des termes volontiers ludiques. Elle a déclaré : « Je suis en train de louper mon émission préférée au monde » et « Maintenant je suis accro aux Douze Coups de Midi ». Elle a aussi raconté des situations concrètes où elle dissimule sa présence devant le poste : interrogée pendant la diffusion, elle avoue parfois prétendre être à la salle de sport plutôt que d’avouer qu’elle suit l’émission.

Confidences, anecdotes et relais sur les réseaux sociaux

Mathilde Seigner a précisé avoir « essayé » l’émission par curiosité pour comprendre son succès auprès du public, puis s’être prise au jeu. Elle a indiqué qu’elle ne manquait presque jamais un numéro et a reconnu explicitement : « J’arrive même à mentir. Je n’ose pas dire que je regarde les Douze Coups de Midi », propos qui ont suscité des sourires lors de l’entretien.

Parmi les éléments qui retiennent son attention, l’actrice a cité le parcours d’un candidat identifié par son prénom, Cyprien, qu’elle suit avec intérêt. Elle a expliqué qu’elle souhaitait « suivre l’aventure jusqu’au bout » et ne rien manquer des émissions où ce candidat figure.

Les confidences de Mathilde Seigner n’ont pas non plus échappé à la production et à l’animateur : Jean‑Luc Reichmann a relayé les propos de la comédienne sur ses propres réseaux sociaux, selon les informations rapportées. Le partage de ces déclarations par l’animateur a été interprété comme une marque de reconnaissance envers une nouvelle téléspectatrice affichant son attachement au programme.

Les propos rapportés restent centrés sur l’attrait personnel de l’actrice pour le jeu, sa manière de dissimuler ce visionnage dans son entourage professionnel, et la diffusion de ses confidences par l’animateur sur les plateformes sociales.