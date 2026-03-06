Maroc : Mohamed Ouahbi succède à Walid Regragui à la tête de la sélection nationale

Mohamed Ouahbi, 49 ans, a été officiellement nommé à la tête de l’équipe nationale du Maroc, a annoncé la Fédération royale marocaine de football lors d’une conférence de presse tenue conjointement avec Walid Regragui le jeudi 5 mars 2026.

Le technicien rejoint la sélection A après avoir conduit les Lionceaux de l’Atlas au titre lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans, performance qui a renforcé sa réputation sur la scène nationale et continentale.

La FRMF a choisi de révéler cette nomination lors d’un point presse où la présence de Walid Regragui a accompagné l’annonce officielle. Les détails organisationnels et les modalités pratiques de sa prise de fonctions ont été exposés à cette occasion.

Spécialiste reconnu de la formation des jeunes et de la détection des talents, Ouahbi hérite d’un rôle désormais centré sur la gestion et la préparation de l’équipe senior marocaine.

Un profil axé sur la jeunesse et la détection

Son parcours se caractérise par une attention particulière portée aux catégories de jeunes, où il s’est illustré par des dispositifs de repérage et de développement des joueurs prometteurs. La victoire en Coupe du monde U20 constitue l’un des faits d’armes les plus marquants de sa carrière récente.

À 49 ans, Mohamed Ouahbi arrive à la sélection nationale avec une image de technicien formateur, appelé à mettre en œuvre son expérience pour renouveler et renforcer l’effectif de l’équipe marocaine.