Maroc : peines de prison confirmées pour les 18 supporters sénégalais

Le lundi 13 avril 2026 en soirée, la cour d’appel de Rabat a confirmé les peines prononcées en première instance contre dix-huit supporters sénégalais poursuivis pour les violences survenues lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations. Neuf prévenus ont été condamnés à un an d’emprisonnement, six autres à six mois, tandis que les trois derniers, déjà frappés d’une peine de trois mois, devraient pouvoir regagner le Sénégal dans les prochains jours, leur détention étant quasiment purgée.

Sur place, l’arrivée des accusés dans l’espace qui leur était réservé a été marquée par quelques gestes de soutien dans le public et des échanges en wolof derrière le paravent qui séparait la salle. Les magistrats ont procédé à l’appel individuel des prévenus afin de vérifier leur identité; on remarquait à chaque passage le cliquetis des menottes qui étaient desserrées puis refermées.

La décision rendue par la chambre d’appel ne modifie donc pas le quantum des peines déjà prononcées en première instance, illustrant la fermeté maintenue par la justice marocaine dans ce dossier. Le rendu a eu lieu après l’achèvement des débats et la délibération du tribunal.

Les condamnations confirmées couvrent un spectre de peines allant de trois mois à un an, et l’exécution de la plus courte permettra aux intéressés de quitter le territoire marocain sous peu, une fois les formalités et la garde à vue levées.

Plaidoiries, auditions et délibération

L’audience d’appel a duré près de neuf heures, au cours desquelles avocats de la défense, représentants de la partie civile et le ministère public se sont succédé pour plaider et requérir. La défense a invoqué plusieurs vices de procédure et sollicité notamment l’audition d’un représentant de la Confédération africaine de football — demande que la cour a choisi d’examiner lors de son délibéré.

Avant le verdict, chaque accusé a été entendu une nouvelle fois et a nié sa participation aux actes de violence. Certains ont expliqué être descendus sur la pelouse du stade Moulay-Abdellah pour fuir un mouvement de foule dans les tribunes plutôt que pour prendre part aux incidents.

Aux alentours de 22 heures, la cour s’est retirée pour délibérer. Environ une heure plus tard, la décision est tombée et a confirmé intégralement les peines initialement prononcées en première instance.