Brigitte Macron: des preuves bientôt présentées pour démontrer qu’elle est une femme

Emmanuel et Brigitte Macron ont décidé d’aller jusqu’au bout pour faire taire les rumeurs persistantes. Leur avocat a annoncé que des preuves scientifiques seront produites devant un tribunal américain afin de confirmer que la Première dame est bien une femme et rétablir définitivement la vérité.

Le président français et son épouse Brigitte et Emmanuel Macron ont engagé une action en diffamation contre l’influenceuse américaine Candace Owens. Celle-ci affirme depuis plusieurs mois, dans des podcasts et sur ses plateformes, que Brigitte Macron serait en réalité « Jean-Michel Trogneux », son frère aîné.

L’avocat du couple, Tom Clare, a indiqué que des « témoignages scientifiques et d’experts » seront présentés à l’audience afin de réfuter catégoriquement ces allégations.

Dans un entretien accordé à la BBC, Maître Clare a qualifié ces rumeurs d’« incroyablement blessantes » pour la Première dame et de « distraction » pour Emmanuel Macron.

- Publicité-

« C’est un processus auquel elle devra se soumettre de manière très publique, mais elle est résolue à le faire pour rétablir la vérité », a-t-il précisé.

Des photos de Brigitte enceinte et entourée de ses trois enfants, nés en 1975, 1977 et 1984, seront également versées au dossier.

Une bataille judiciaire à portée internationale

La plainte rappelle que Jean-Michel Trogneux, souvent cité dans cette théorie du complot, est bel et bien le frère aîné de Brigitte Macron. Résidant à Amiens, il a grandi avec elle et leurs quatre autres frères et sœurs, et a même assisté aux investitures présidentielles de 2017 et 2022.

- Publicité-

Les rumeurs ciblant Brigitte Macron ont commencé à se répandre en 2021, alimentées par des blogueuses françaises contre lesquelles elle avait déjà intenté un procès en diffamation. Si le tribunal avait reconnu son bon droit dans un premier temps, la décision fut annulée en appel, obligeant la Première dame et son frère à porter l’affaire devant la plus haute juridiction française.

Aux États-Unis, la stratégie judiciaire vise à démontrer que Candace Owens a délibérément ignoré les preuves existantes pour entretenir une polémique rentable. Selon la plainte, l’influenceuse aurait agi pour « booster l’image de sa plateforme, élargir son audience et gagner de l’argent » grâce à ces accusations.

Mais les avocats de Owens contestent la compétence du tribunal du Delaware, où la plainte a été déposée, et ont introduit une requête en rejet. L’intéressée, fidèle à sa ligne provocatrice, continue d’affirmer publiquement qu’elle maintient ses accusations.