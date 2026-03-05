Maroc : le départ de Walid Regragui officialisé lors d’une cérémonie

La Fédération Royale Marocaine de Football s’apprête à officialiser un changement à la tête de la sélection nationale : Walid Regragui devrait quitter ses fonctions dans les prochains jours, selon les informations recueillies.

D’après le site Al Mountakhab, une cérémonie se tiendrait ce jeudi au Complexe Mohammed VI pour honorer l’ancien sélectionneur et acter publiquement son départ.

Lors de cette même manifestation, Mohamed Ouahbi et les membres de son équipe technique seraient présentés comme les nouveaux responsables du staff des Lions de l’Atlas.

Une passation programmée et formalisée

La FRMF a choisi un cadre institutionnel pour rendre officielle la transition entre les deux staffs, marquant ainsi le lancement d’une nouvelle organisation technique. L’événement, organisé au complexe d’entraînement national, devrait permettre aux instances fédérales de détailler les modalités de cette relève et de présenter les objectifs confiés à la nouvelle équipe.

Ce renouvellement du staff intervient alors que la sélection entre dans une phase de préparation pour ses prochains rendez-vous internationaux ; la fédération entend visiblement assurer une transition claire et visible pour les joueurs, les supporters et les partenaires.