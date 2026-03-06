Maroc : Achraf Hakimi commente la démission Walid Regragui

Jeudi soir, Walid Regragui a quitté ses fonctions de sélectionneur de l’équipe nationale marocaine, mettant fin à une période d’incertitudes alimentée par de nombreuses rumeurs ces dernières semaines.

Au lendemain de cette annonce, le capitaine des Lions de l’Atlas, Achraf Hakimi, a réagi publiquement en postant un message empreint d’émotion sur ses comptes de réseaux sociaux.

Le défenseur du PSG y a tenu à exprimer sa reconnaissance envers l’entraîneur, soulignant l’impact de son travail à la tête de la sélection et la portée de son action sur les joueurs comme sur les supporters.

Les remerciements du capitaine

Dans son texte, Hakimi a rendu hommage au leadership de Regragui, à la passion qu’il a insufflée et à la vision qui, selon lui, a servi d’exemple non seulement pour l’effectif mais aussi pour toute une Nation et des millions de fans à travers le monde.

Le capitaine a par ailleurs salué la confiance accordée au vivier national, la consolidation d’un esprit collectif et l’exigence du quotidien — discipline et travail — auxquelles s’est ajoutée, a-t-il rappelé, la « niya », cette volonté profonde qui permet d’aller au bout des ambitions.

Pour Hakimi, l’ancien sélectionneur laisse une trace durable dans l’histoire du football marocain. Il l’a remercié d’avoir fait rêver les supporters et d’avoir porté les couleurs nationales avec fierté, qualifiant son parcours de « légende » et ponctuant son hommage d’un cœur et d’un drapeau marocain. Son message, publié le 5 mars 2026, a rapidement été relayé par de nombreux internautes.