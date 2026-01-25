Marmoush et Semenyo assurent face aux Wolves

Manchester City a repris des couleurs en s’imposant face à Wolverhampton (2-0), grâce à des réalisations d’Omar Marmoush et d’Antoine Semenyo, et reste à quatre points d’Arsenal au classement.

Le match a tourné très rapidement en faveur des Citizens. Dès la sixième minute, Omar Marmoush a ouvert le score, concluant une action initiée par Matheus Nunes, qui a signé la passe décisive. Cette ouverture du score précoce a permis à l’équipe de Pep Guardiola de prendre l’ascendant dès les premières minutes.

Avant la mi-temps, Antoine Semenyo a doublé la mise pour Manchester City. Recruté cet hiver en provenance de Bournemouth pour un montant de 72 millions d’euros, Semenyo a inscrit son troisième but sous les couleurs des Citizens, renforçant ainsi son impact depuis son arrivée au club.

Temps forts du match et répercussions au classement

Wolverhampton, lanterne rouge du championnat, a eu du mal à se montrer dangereux face à une équipe de City bien en place. Lors de la première période, le club de la ville n’a pas réussi à se créer la moindre occasion franche, laissant l’initiative et le contrôle du ballon à Manchester City. La supériorité territoriale des Citizens s’est traduite par les deux buts inscrits, sans que Wolverhampton ne parvienne à inverser la tendance avant la pause.

La seconde période a vu un léger relâchement de la part des hommes de Pep Guardiola. Malgré cette baisse d’intensité, Manchester City n’a pas été réellement mis en difficulté et a géré son avantage sans se créer d’occasions franches supplémentaires. De son côté, Wolverhampton est resté incapable de forcer la décision ou d’inscrire un but qui aurait pu relancer la rencontre.

Sur le plan comptable, cette victoire permet à Manchester City de conserver la pression sur Arsenal, le leader du championnat, à seulement quatre points. Le calendrier à venir reste serré : Arsenal doit affronter Manchester United dimanche, une rencontre susceptible d’impacter directement la lutte en tête du classement.

Pour Wolverhampton, la situation demeure préoccupante. Classé à la dernière place, le club cherche encore des points pour s’extirper de la zone de relégation. Le communiqué indique qu’un match nul contre Burnley pourrait lui permettre d’accroître son avance — précision qui souligne l’importance des prochaines journées pour la formation en difficulté.

Le match confirme par ailleurs le rendement immédiat d’Antoine Semenyo depuis son transfert hivernal. Avec trois buts déjà inscrits sous le maillot des Citizens, l’attaquant apporte une contribution offensive tangible et voit son adaptation au groupe se traduire rapidement sur le terrain.

Après cette rencontre, Manchester City reste mobilisé pour la suite du championnat, tandis que Wolverhampton devra rapidement inverser la tendance afin de quitter la dernière place et se relancer dans la course au maintien.