Mark Rutte : l’OTAN prépare les prochaines étapes pour la sécurité en Arctique

L’OTAN travaille sur « les prochaines étapes » pour renforcer la sécurité en Arctique, a assuré son secrétaire général, Mark Rutte, alors que les États-Unis de Donald Trump veulent s’emparer du Groenland. « Actuellement, nous travaillons sur les prochaines étapes afin de nous assurer que, collectivement, nous protégeons bien ce qui est en jeu », a déclaré M. Rutte lors d’une conférence de presse à Zagreb, aux côtés du Premier ministre croate Andrej Plenkovic, a rapporté l’AFP.