Marius Borg : procès public mais certaines informations médicales resteront confidentielles

Le dimanche 1er février, le magazine allemand Bunte a publié un résumé des éléments connus à propos du procès de Marius Borg, dont l’audience doit débuter le mardi 3 février en Norvège. Le procès sera en grande partie ouvert au public, mais certains témoignages se tiendront à huis clos.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

L’accusé, demi-frère de la princesse héritière Ingrid Alexandra et fils aîné de Mette-Marit, est poursuivi notamment pour quatre viols et fait face à trente-huit chefs d’accusation au total. Sa famille lui manifeste son soutien, tandis que les procureurs estiment que les faits exposés peuvent entraîner plusieurs années d’emprisonnement. Le tribunal a précisé que la déposition de l’accusé sera publique.

D’après Bunte, plusieurs déclarations de victimes seront toutefois tenues à huis clos et ne seront « accessibles qu’à certains journalistes norvégiens ». Le journal Dagbladet rapporte que Petar Sekulic, avocat de Marius Borg, avait indiqué en septembre n’opposer aucune objection à une audience publique, sauf pour la partie relative à l’état de santé de Høiby. Le tribunal a accepté cette demande au motif que les informations médicales sont confidentielles ; y seront abordés les traitements suivis, y compris les cures de désintoxication. Cinquante-trois témoins ont été cités : sept plaignants, des amis de Marius Borg, des proches des victimes et un psychologue spécialisé dans les agressions avec perte de conscience.

Arrestation supplémentaire à la veille du procès

Le lundi 2 février, à deux jours de l’ouverture de l’audience, Marius Borg a été de nouveau arrêté, après avoir déjà fait l’objet de six accusations supplémentaires en janvier. Selon un communiqué de la police d’Oslo relayé par Le Figaro, il a été interpellé dimanche soir, soupçonné d’atteintes à l’intégrité physique, de menaces au moyen d’un couteau et de violation d’une interdiction de contact.

Les autorités ont demandé son placement en détention pour une durée de quatre semaines « en raison du risque de récidive ».

Article rédigé en collaboration avec 6Médias