Marius Borg : procès public mais certaines informations médicales resteront confidentielles
Le dimanche 1er février, le magazine allemand Bunte a publié un résumé des éléments connus à propos du procès de Marius Borg, dont l’audience doit débuter le mardi 3 février en Norvège. Le procès sera en grande partie ouvert au public, mais certains témoignages se tiendront à huis clos.
L’accusé, demi-frère de la princesse héritière Ingrid Alexandra et fils aîné de Mette-Marit, est poursuivi notamment pour quatre viols et fait face à trente-huit chefs d’accusation au total. Sa famille lui manifeste son soutien, tandis que les procureurs estiment que les faits exposés peuvent entraîner plusieurs années d’emprisonnement. Le tribunal a précisé que la déposition de l’accusé sera publique.
D’après Bunte, plusieurs déclarations de victimes seront toutefois tenues à huis clos et ne seront « accessibles qu’à certains journalistes norvégiens ». Le journal Dagbladet rapporte que Petar Sekulic, avocat de Marius Borg, avait indiqué en septembre n’opposer aucune objection à une audience publique, sauf pour la partie relative à l’état de santé de Høiby. Le tribunal a accepté cette demande au motif que les informations médicales sont confidentielles ; y seront abordés les traitements suivis, y compris les cures de désintoxication. Cinquante-trois témoins ont été cités : sept plaignants, des amis de Marius Borg, des proches des victimes et un psychologue spécialisé dans les agressions avec perte de conscience.
Arrestation supplémentaire à la veille du procès
Le lundi 2 février, à deux jours de l’ouverture de l’audience, Marius Borg a été de nouveau arrêté, après avoir déjà fait l’objet de six accusations supplémentaires en janvier. Selon un communiqué de la police d’Oslo relayé par Le Figaro, il a été interpellé dimanche soir, soupçonné d’atteintes à l’intégrité physique, de menaces au moyen d’un couteau et de violation d’une interdiction de contact.
Les autorités ont demandé son placement en détention pour une durée de quatre semaines « en raison du risque de récidive ».
Article rédigé en collaboration avec 6Médias
