Marion Maréchal en couple avec un Italien : « Il a ramé »

Marion Maréchal, figure reconnue de la droite française, et le député européen italien Vincenzo Sofo forment un couple médiatique dont la relation, révélée dans un portrait de Paris Match, remonte à 2016 et s’est officialisée en 2017. Leur histoire, marquée par une rencontre lors d’une conférence politique et une longue période de poursuite amoureuse, s’est transformée en union conjugale en 2021 et familiale en 2022 avec la naissance de leur fille Clotilde.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le portrait publié par Paris Match retrace les premiers pas de ce couple franco-italien. Marion Maréchal, nièce de Marine Le Pen et récemment engagée dans la sphère politique française au sein du mouvement Reconquête, était fraîchement séparée de Mattieu Decosse, père de sa fille Olympe, lorsqu’elle a croisé le chemin de Vincenzo Sofo. À l’époque, Sofo, alors encore peu connu en France, organisait une conférence pour le parti Frères d’Italie, dirigé par Giorgia Meloni.

Selon le récit, l’attirance de Vincenzo Sofo fut immédiate et inattendue. Il a raconté à Paris Match s’être laissé surprendre par un détail anodin — « je me souviens qu’elle avait des chaussettes horribles. Quand je les ai vues, je suis directement tombé amoureux » — et s’être ensuite employé à provoquer de nouvelles rencontres professionnelles pour la revoir. Marion Maréchal, de son côté, est restée distante durant une longue période, ne répondant pas aux messages et laissant son futur compagnon « ramer » pendant un an et demi, expression qu’elle a elle-même employée avec humour dans l’entretien.

Des engagements politiques et une vie familiale partagée entre Paris, Milan et Strasbourg

La relation s’est finalement installée durablement en 2017. Le couple s’est marié le 11 septembre 2021 et a accueilli leur fille Clotilde le 10 juin 2022. Fidèles à leurs activités respectives, Marion Maréchal et Vincenzo Sofo partagent désormais leur temps entre Paris, Milan et Strasbourg, villes liées à leurs engagements politiques et professionnels.

Vincenzo Sofo poursuit son travail au sein du parti Frères d’Italie et exerce les fonctions de député européen. Marion Maréchal a occupé le poste de vice-présidente exécutive du parti Reconquête jusqu’au 12 juin 2024, selon les éléments rapportés dans le portrait. Leur quotidien apparaît organisé autour d’un double engagement : politique et familial.

Sur le plan privé, le couple a choisi une éducation bilingue pour leur fille. Marion Maréchal explique qu’elle lui parle en français tandis que Vincenzo lui parle en italien, soulignant ainsi l’influence des deux cultures au sein du foyer. Elle a également évoqué, dans l’entretien, une relation apaisée avec son ex-mari, précisant que « on s’entend extrêmement bien ».

Le parcours du couple illustre, d’après les témoignages rapportés par Paris Match, une convergence sentimentale et politique née d’une longue persévérance depuis leur première rencontre en 2016.