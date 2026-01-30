Marine Delplace (Star Academy) critiquée pour son accent ch’ti

Marine Delplace, ancienne dentiste devenue révélée de la Star Academy, fait régulièrement l’objet de moqueries en ligne en raison de son accent ch’ti très marqué. Invitée sur Canal+, elle a répondu sans détour aux critiques et a choisi d’en rire sur scène lors d’un concert à Bruxelles, où elle a repris avec autodérision une prestation récemment jugée maladroite par certains internautes.

Après sa victoire à la Star Academy face à Ebony, Marine Delplace s’est imposée comme une figure montante de la scène musicale française. Son parcours, passé d’une activité de dentiste à une carrière artistique médiatisée, a été suivi de près par un public attentif à son parcours et à son style vocal. Très attachée à ses racines, elle conserve un accent du Nord qui la singularise dans ses interviews et sur les réseaux sociaux.

Interrogée dans l’émission La Boîte à questions sur Canal+, Marine a évoqué la nature des réactions qu’elle suscite. Elle a reconnu travailler sur sa diction mais expliqué que cet accent revient instinctivement dès que l’émotion ou la colère prend le dessus : « Des fois j’essaye de le maîtriser, mais je n’y arrive pas, le naturel revient toujours. C’est surtout quand je suis calme, posée, ça va, j’arrive à parler normalement. Mais dès que je vais commencer à m’énerver, ça va être… Enfin vraiment, c’est horrible ». Elle a également rapporté des commentaires blessants glanés en ligne, citant des formules telles que « Très jolie, mais parle comme une poissonnière » ou « charmante, mais dès qu’elle ouvre la bouche, ça gâche tout », tout en laissant entendre qu’elle prend ces attaques avec humour.

Une prestation qui a vivement fait réagir

La tension autour de son image s’est exprimée publiquement lors d’un concert donné au Cirque royal de Bruxelles, le 7 janvier dernier. Marine Delplace y a répondu directement aux critiques formulées après sa prestation du Nouvel An diffusée sur France 2, jugée par certains internautes pour ses pas de danse et son costume. Sur scène, elle a choisi d’aborder ces moqueries sans détour et avec ironie, modifiant les paroles de son titre Fille ordinaire pour renvoyer au sujet : la phrase « J’mets des robes qu’il faut pas » est devenue « J’fais des danses qu’il faut pas ».

Au cours de la même soirée, la chanteuse a reproduit quelques éléments de la chorégraphie incriminée, montrant sa capacité à tourner la controverse en autodérision. Selon ses interventions publiques, Marine peut parfois réagir plus vivement lorsque la situation dégénère, mais elle a explicitement privilégié l’humour et la dérision pour désamorcer les critiques à propos de sa « contre-performance ».