Marie Portolano et Michel Cymes : leur émission change de chaîne après un flop

Après un démarrage difficile sur France 2, l’émission Mémoire : la grande expérience, coanimée par Marie Portolano et Michel Cymes, change de chaîne et espère trouver un nouveau souffle sur France 5. Lancée en juin 2024 en première partie de soirée sur la chaîne historique du service public, l’émission n’a réuni que 1,42 million de téléspectateurs, plafonnant à une part d’audience de 7,5 %, un résultat jugé décevant par la direction. Ce score insuffisant a conduit à un repositionnement stratégique du programme, désormais diffusé sur une chaîne au profil et aux objectifs d’audience plus modestes.

Ce déplacement de France 2 vers France 5 intervient un an seulement après la première diffusion du programme. Le changement de chaîne marque un tournant important pour ce magazine scientifique qui avait initialement été conçu pour le prime time de France 2, avec une volonté de toucher un large public sur la plateforme phare du groupe France Télévisions. Le quotidien Le Parisien rapporte que ce basculement constitue un arbitrage prudent de la part des responsables, soucieux de limiter l’impact d’une possible faible audience tout en conservant le programme au sein de la chaîne publique.

Marie Portolano, connue pour son travail dans le journalisme sportif et culturel, partage la présentation de l’émission avec Michel Cymes, médecin et animateur renommé. Ensemble, ils proposent un contenu autour de la mémoire et des avancées scientifiques liées à ce thème. Cependant, face à un contexte télévisuel particulièrement compétitif lors de la première diffusion, l’émission n’a pas réussi à capter l’attention suffisante. Ce premier numéro avait dû affronter un événement politique majeur : le grand débat des élections législatives organisé par TF1, qui avait attiré une large part des téléspectateurs, reléguant le magazine scientifique en seconde position.

France Télévisions ajuste sa diffusion pour un enjeu d’audience

Le changement de chaîne répond à une volonté claire de France Télévisions de réajuster sa stratégie. Sur France 5, la pression liée aux audiences est moindre, ce qui pourrait offrir au programme une meilleure opportunité de fidéliser un public spécifique intéressé par les émissions à dimension scientifique et culturelle. Le choix de cette rediffusion intervient également dans un contexte où les chaînes publiques cherchent à mieux segmenter leurs contenus en fonction des cibles et des thématiques abordées.

Malgré cette rétrogradation perçue, Marie Portolano et Michel Cymes restent à la tête de l’émission, preuve de l’engagement du groupe à maintenir le projet. Ce deuxième numéro diffusé mercredi soir constitue un véritable test pour le magazine, qui devra impérativement améliorer ses audiences afin de justifier une possible pérennisation sur France 5.

La direction de France Télévisions surveillera de près les performances de cette nouvelle diffusion, notamment à travers les chiffres d’audience qui seront révélés dans les jours suivants. Ce suivi déterminera potentiellement la suite du programme au sein de la grille de la chaîne dédiée à la culture et à la connaissance.