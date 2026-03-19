Marguerite (Star Academy) : sur scène, elle brise le tabou des règles

Marguerite, candidate de la « Star Academy » éliminée en 2024, confirme son ascension musicale : son premier single Les filles, les meufs a été certifié disque d’or, elle multiplie les passages radio avec La maison et La boss, et ses concerts suscitent un fort engouement, avec deux dates à l’Olympia affichant déjà « complet ». Sur scène, la jeune Parisienne de 25 ans aborde sans détour des sujets personnels, ce qui attire un public nombreux depuis le lancement de sa première tournée.

Marguerite n’est pas un cas isolé dans l’industrie : plusieurs artistes qui n’ont pas remporté les télé-crochets parviennent toutefois à construire des carrières solides. Le parcours de la chanteuse s’inscrit dans cette dynamique, où l’exposition télévisée sert de tremplin malgré une élimination de l’émission.

Depuis la sortie de son premier single, la communication autour de son univers artistique a été marquée par une franchise assumée. Le titre Les filles, les meufs est non seulement un succès commercial puisqu’il a obtenu une certification, mais il a aussi été l’occasion pour l’artiste d’aborder publiquement sa bisexualité, thème repris par certains médias depuis la diffusion du clip.

Marguerite (Star Academy) : sur scène, pas de tabou

La tournée de Marguerite a officiellement démarré le 28 novembre 2025 à Caen, selon les dates communiquées par son équipe. Elle s’est produite ensuite dans plusieurs villes françaises, avec des passages récents à Rennes le 11 mars, à Tours le 14 mars et à Bordeaux le 15 mars.

Lors d’un de ces concerts, la chanteuse a pris la parole pour évoquer un sujet intime et rarement abordé en spectacle : ses règles. Devant le public, elle a déclaré avoir été « mortifiée de peur » à l’idée de reprendre la scène en raison de douleurs menstruelles. Marguerite a expliqué que ces périodes modifient son rapport à son corps et rendent la connexion artistique plus difficile. Elle a précisé : « je voulais vous le partager parce que ça me fait du bien », suscitant des applaudissements dans la salle.

Sur le plan institutionnel et médiatique, Marguerite a récolté plusieurs reconnaissances depuis la sortie de ses premiers titres. Elle a été nommée aux NRJ Music Awards et aux Victoires de la Musique, distinctions qui témoignent d’une visibilité accrue et d’une réception positive de son travail par une partie du paysage musical français.

Parallèlement à la diffusion de ses singles à la radio, la jeune artiste multiplie les dates et affiche un calendrier chargé. Ses concerts aux 4 et 5 décembre prochains à l’Olympia sont signalés comme complets, information relayée par la billetterie et les communiqués associés à sa tournée.

Sur scène, Marguerite mélange interprétation de ses titres et prises de parole personnelles, ce qui contribue à forger une relation directe avec son public. Lors des récents concerts, ses confidences et l’accueil du public ont été largement relayés sur les réseaux sociaux et dans la couverture médiatique des dates.