Europe

Marcus Rashford: «Cristiano Ronaldo m’a appris ce que signifie rester au sommet »

Marcus Rashford a rendu hommage à Cristiano Ronaldo, qu’il considère comme un modèle de constance et d’excellence dans le football mondial.

Romaric Déguénon
Romaric Déguénon
Voir tous ses articles
FOOTBALL
405 vues
L'attaquant du Barça, Marcus Rashford
L'attaquant du Barça, Marcus Rashford@Daily Post
1 min de lecture
Google News Commenter
LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ
Publicité
Publicité

L’attaquant de Barcelone, Marcus Rashford, a salué l’influence de Cristiano Ronaldo sur sa carrière, évoquant les précieuses leçons tirées de leur passage commun à Manchester United. Avant le choc de Liga entre le Barça et Gérone, l’international anglais est revenu sur l’impact qu’a eu le quintuple Ballon d’Or dans son parcours professionnel. Rashford, prêté cette saison au Barça par Manchester United, a expliqué qu’observer Ronaldo au quotidien lui avait permis de comprendre ce qu’exige la longévité au plus haut niveau.

« Cristiano est le joueur qui a le plus représenté son pays. J’ai eu la chance de jouer à ses côtés. Le regarder de près m’a appris ce que signifie rester au sommet pendant tant d’années », a confié Rashford à ITV. À 27 ans, l’attaquant anglais s’épanouit sous le maillot blaugrana, où il réalise un début de saison prometteur avec les champions d’Espagne.

À lire aussi : Classement FIFA d’octobre 2025: l’Espagne leader, le Maroc recule et le Bénin progresse
À NE PAS MANQUER