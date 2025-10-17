Marcus Rashford: «Cristiano Ronaldo m’a appris ce que signifie rester au sommet »

Marcus Rashford a rendu hommage à Cristiano Ronaldo, qu’il considère comme un modèle de constance et d’excellence dans le football mondial.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

L’attaquant de Barcelone, Marcus Rashford, a salué l’influence de Cristiano Ronaldo sur sa carrière, évoquant les précieuses leçons tirées de leur passage commun à Manchester United. Avant le choc de Liga entre le Barça et Gérone, l’international anglais est revenu sur l’impact qu’a eu le quintuple Ballon d’Or dans son parcours professionnel. Rashford, prêté cette saison au Barça par Manchester United, a expliqué qu’observer Ronaldo au quotidien lui avait permis de comprendre ce qu’exige la longévité au plus haut niveau.

« Cristiano est le joueur qui a le plus représenté son pays. J’ai eu la chance de jouer à ses côtés. Le regarder de près m’a appris ce que signifie rester au sommet pendant tant d’années », a confié Rashford à ITV. À 27 ans, l’attaquant anglais s’épanouit sous le maillot blaugrana, où il réalise un début de saison prometteur avec les champions d’Espagne.



