Manchester United: Xavi se verrait déjà sur le banc des Red Devils

Sous pression après un début de saison catastrophique de Manchester United, Ruben Amorim voit déjà son poste convoité par Xavi, prêt à bondir sur l’occasion.

Selon la BBC, Xavi Hernandez ambitionnerait de succéder à Ruben Amorim à la tête de Manchester United. L’ancien milieu et entraîneur du FC Barcelone suivrait de près la situation du technicien portugais, déjà sous pression après un début de saison raté.

Nommé en novembre 2024 pour remplacer Erik ten Hag, Amorim n’a remporté que deux de ses sept premiers matches de Premier League cette saison. Samedi, les Red Devils ont encore sombré face à Brentford (0-2) et pointent désormais à une inquiétante 14e place. Une partie des supporters réclame ouvertement son départ.

Si la direction d’Old Trafford continue d’affirmer son soutien au Portugais, les rumeurs d’un changement d’entraîneur s’intensifient. Fabrizio Romano assure que Xavi, qui a pris le temps d’« étudier » la Premier League, accepterait sans hésitation de prendre les rênes de l’équipe, malgré l’absence de Coupe d’Europe cette saison.

En attendant, Amorim joue gros : son prochain rendez-vous, face à Sunderland à domicile, pourrait s’avérer décisif pour son avenir immédiat sur le banc mancunien.

