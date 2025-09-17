PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Manchester United: Pochettino pour remplacer Ruben Amorim?

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Football image/svg+xml Manchester United: Pochettino pour remplacer Ruben Amorim?
Mauricio-Pochettino, entraineur de Chelsea @TeamTalk
Mauricio-Pochettino, entraineur de Chelsea @TeamTalk
-Publicité-
. .

En difficulté en ce début de saison, Ruben Amorim pourrait quitter Manchester United dans les prochaines semaines. Et plusieurs noms circulent déjà pour son remplacement, dont celui du technicien argentin Mauricio Pochettino.

Mauricio Pochettino, ancien coach de Tottenham et du PSG, figure parmi les options envisagées par Manchester United pour succéder à Ruben Amorim en cas de rupture. Selon TouchlineX, l’Argentin fait partie d’une liste réduite qui comprend également Oliver Glasner (Crystal Palace), Andoni Iraola (Bournemouth) et Gareth Southgate, ancien sélectionneur de l’Angleterre.

Sous pression après seulement dix mois sur le banc d’Old Trafford, Amorim peine à convaincre. Malgré le soutien officiel de la direction, le Portugais pourrait être poussé vers la sortie si les résultats ne s’améliorent pas. United a en effet connu son pire début de saison depuis 33 ans, avec seulement quatre points pris en quatre rencontres de Premier League.

Arrivé en novembre 2024, Amorim est lié au club jusqu’en 2027. Son départ nécessiterait une indemnisation de la part des Red Devils.

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Europe

LDC: Mbappé rejoint Müller au classement des meilleurs buteurs de tous les temps

Europe

LDC/ PSG vs Atalanta: le groupe parisien avec plusieurs absents

Europe

LDC: sans Lamine Yamal, le groupe du Barça pour affronter Newcastle

Europe

LDC: PSG, Liverpool, Bayern, le programme de ce mercredi

Bénin

Coupe UFOA B U17: deux arbitres béninois retenus pour le tournoi

Europe

Ligue des champions: l’OM crie au vol après sa défaite face au Real Madrid

Europe

LDC: Arsenal s’offre l’Athletic Bilbao d’entrée

Europe

LDC: Aubameyang titulaire, Vinicius sur le banc, les 11 entrants de Real Madrid – OM

Europe

Ancelotti: «la progression d’Endrick freinée par Vinicius et Rodrygo »

Europe

LDC: avec Aubameyang, le groupe de l’OM pour le choc face au Real Madrid

VOIR TOUS LES FLASHS