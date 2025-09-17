Manchester United: Pochettino pour remplacer Ruben Amorim?

En difficulté en ce début de saison, Ruben Amorim pourrait quitter Manchester United dans les prochaines semaines. Et plusieurs noms circulent déjà pour son remplacement, dont celui du technicien argentin Mauricio Pochettino.

Mauricio Pochettino, ancien coach de Tottenham et du PSG, figure parmi les options envisagées par Manchester United pour succéder à Ruben Amorim en cas de rupture. Selon TouchlineX, l’Argentin fait partie d’une liste réduite qui comprend également Oliver Glasner (Crystal Palace), Andoni Iraola (Bournemouth) et Gareth Southgate, ancien sélectionneur de l’Angleterre.

Sous pression après seulement dix mois sur le banc d’Old Trafford, Amorim peine à convaincre. Malgré le soutien officiel de la direction, le Portugais pourrait être poussé vers la sortie si les résultats ne s’améliorent pas. United a en effet connu son pire début de saison depuis 33 ans, avec seulement quatre points pris en quatre rencontres de Premier League.

Arrivé en novembre 2024, Amorim est lié au club jusqu’en 2027. Son départ nécessiterait une indemnisation de la part des Red Devils.